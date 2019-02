Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński zapowiedział 500 plus od pierwszego dziecka

Ale to nie wszystko. - Drugi punkt to pomoc dla ludzi młodych, wchodzących w życie. Do ukończenia 26 lat bez podatku PIT dla pracowników! - zapowiedział prezes PiS. - Mamy w planie także obniżenie PIT-u pracowniczego - podkreślał prezes i dodał: - Czwarta sprawa to pomoc dla emerytów. Taka "trzynastka" w postaci najniższej emerytury, 1100 złotych dla każdego emeryta!

Kaczyński zwrócił się także do tych, którzy narzekają na słabą komunikację w swoim mieście: - I wreszcie sprawa nieco innego charakteru. Otóż w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe zostały zlikwidowane prawie o połowę. Przywrócimy połączenia! - dodał.

Prezes partii rządzącej apelował do wyborców twierdząc, że tylko zwycięstwo PiS doprowadzi do spełnienia tych obietnic.- Damy radę, bo potrafimy dobrze rządzić, w przeciwieństwie do naszych przeciwników. Jest jeden warunek, by to się udało. Ten warunek to nasze zwycięstwo! - mówił.

"Podzielona Polska"

Mówił o podzielonej Polsce.- Stawką tej kampanii jest Polska, przyszłość Polski i Polaków. Polska dla wszystkich, czy Polska dla niektórych? To pytanie ma wiele aspektów. Sądzę, że najważniejsze z nich są dwa - sprawa równości i sprawa wolności. Wolność to przede wszystkim równość wobec prawa. Po drugie to równość szans na awans, na to, by godnie żyć. Równość to prawo do godnego życia wszystkich Polaków. Czy wszyscy w Polsce tę równość akceptują? Otóż, wszyscy to wiemy, nie wszyscy. Ciągle trwa zaciekła obrona różnych przywilejów różnych grup, kast. I dlatego ten program jest tak ważny i ma oczywiście różne dodatkowe wymiary, choćby wymiar ekonomiczny - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził też, że różnice w polskim społeczeństwie udaje się zasypywać, ale jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. - Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa, sumienia, religii. Ta kampania będzie rozstrzygała o tym, czy w Polsce równość i wolność będzie, czy zostanie podważona. Jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej, niż było - dodał.

Kaczyński przypomniał też, że polska kultura i cywilizacja łacińska wyrosły z chrześcijaństwa. - Sensem dobrej zmiany jest obrona tego wszystkiego, co jest naszym prawem, wynikającym z polskiej tradycji i naszej cywilizacji - powiedział prezes PiS.