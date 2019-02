Kopulaki Warszawa. Kopulaki - domki jak z wioski Smerfów na Okęciu [ZDJĘCIA]

Modernistyczne osiedle spółdzielni „Zakątek” na warszawskim Okęciu od początku budziło wielkie zainteresowanie prasy. Nic w tym dziwnego. Nie dość, że składało się z osobliwych okrągłych domków, to, w ówczesnych warunkach mieszkaniowych, uchodziło za luksusowe. Oto jak odwiedziny w jednym z kopulaków relacjonował tygodnik "Stolica":

[...] dom państwa Chrzanów ma numer 25. Gościnni gospodarze, jeszcze nie zmęczeni najazdem wścibskich […] od razu prowadzą do saloniku. Wrażenie nieco szokujące, pokój jest okrągły o sklepieniu kopulastym, w najwyższym punkcie ma on 4 m. Duże okna do samej podłogi, jedno od frontu nad garażem, drugie prowadzi do mini-ogródka na zapleczu. W każdym miejscu pokoju głos troszeczkę inny, telewizor ściszony. Powierzchnia całego domu wynosi 110 m kw., składa się on z trzech połączonych ze sobą części w rodzaju grzybów. Tylko hall ma ściany proste, pozostałe pomieszczenia zaokrąglone. Dom państwa Chrzanów posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc, hall, maleńki przedpokój, garaż, piwnicę. Ale są też domki o dwu kopułach i powierzchni 64 m kw. Przy każdym ogródek