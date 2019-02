Korki w Warszawie. Kierowcy tracą przez nie 173 godziny rocznie. Ale do światowych liderów nam brakuje

Raport Inrix 2018

Inrix każdego roku przygotowuje globalny ranking najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Na liście znajduje się 200 miast z 38 krajów. Dane ukazują też średnią prędkość, z jaką poruszają się samochody w centrum danego miasta. Zestawienie zostało opracowane m.in. na podstawie danych z urządzeń nawigacyjnych.

Bogota - miasto, gdzie w korkach traci się 272 godziny

Bogota, największe miasto w Andach i stolica Kolumbii to najbardziej zakorkowane miasto na świecie. Z obliczeń Inrix wynika, że kierowcy w godzinach szczytu tracą na ulicach Bogoty aż 272 godziny, co daje 11 dni w ciągu roku. To zdecydowanie więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Jakie miasta znalazły się w pierwszej dziesiątce?

Bogota - 272 godziny Rzym - 254 godziny Dublin - 246 godzin Paryż - 237 godzin Rostów nad Donem - 237 godzin Londyn - 227 godzin Bordeaux - 223 godziny Mediolan - 226 godzin Meksyk - 218 godzin Moskwa - 210 godzin