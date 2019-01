Korki w Warszawie w rytmie Cypress Hill. To nagranie jest genialne i zmieni twoje zdanie o... porannym szczycie [WIDEO]

Na świetny pomysł wpadli muzycy i dziennikarze Radia Kampus 97,1 FM - warszawskiej niezależnej rozgłośni radiowej. Diego Cichy Don i 27Pablo w audycji "Kapitan Poranek", którą prowadzą w środy od godz. 7 do 10 zaprezentowali informacje o korkach w Warszawie w niebanalny sposób. Nazwy nieprzejezdnych i zakorkowanych ulic panowie wymienili w rytmie bardzo znanej piosenki.

Poniżej możecie zobaczyć fragment audycji zamieszczony na stronie Radia Kampus 29 stycznia, w którym Diego Cichy Don i 27Pablo oraz ich gość rapują o korkach w Warszawie do hitu zespołu Cypress Hill "Insane In The Brain":