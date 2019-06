Korpo-Warszawa od kuchni. Co jedzą pracownicy stołecznych biurowców?

Co je korpo-Warszawa? Z badania przeprowadzonego przez Colliers wynika, że ponad połowa pracowników (56,5 proc.) chętnie korzysta z pobliskiego bistro czy restauracji, a 50 proc. (można było zaznaczyć kilka odpowiedzi) korzysta z posiłków dostarczanych do biura. Jednak jedynie co szósty robi to codziennie. Większość badanych przyznała, że na obiad wychodzi kilka razy w tygodniu.

- Odwiedziliśmy łącznie ponad 500 biurowców, wypiliśmy dziesiątki litrów kawy i herbaty oraz zjedliśmy kilkadziesiąt lunchów w bistrach, kawiarniach i restauracjach. Przeprowadziliśmy rozmowy ze specjalistami branży gastronomicznej oraz zebraliśmy opinie blisko 200 osób pracujących w warszawskich biurowcach - mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.

Co wiemy o posiłkach korpo-Warszawy?