Korty przy Myśliwieckiej wracają do miasta. Wkrótce zagramy tam w tenisa?

Korty przy Myśliwieckiej znowu należą do miasta

Obiekt przy Myśliwieckiej składa się z 10 kortów tenisowych, ośmiu bocznych i dwóch centralnych. Oprócz tego, w skład kompleksu wchodzi także budynek klubowy i trybuny. Łączna powierzchnia obiektu to 12 tys mkw. Do końca listopada obowiązywała między miastem, a Stowarzyszeniem Klub Tenisowy "Legia" umowa, na mocy której klub użytkował korty w ramach dzierżawy. Umowa wygasła, jednak mimo to, klub nadal zajmował korty. Jak szacuje miasto należność za korzystanie z kortów od grudnia 2018 wyniosła ponad 110 tysięcy złotych.