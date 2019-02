KORYTARZ ŻYCIA, czyli jak zrobić miejsce dla służb ratunkowych? Korytarz życia a kodeks drogowy

Korytarz życia to istotne udogodnienie dla służb ratunkowych, które, dzięki wyznaczonej części drogi, są w stanie szybko i sprawnie dojechać do poszkodowanego.

Korytarz życia – kiedy należy go zastosować?

Korytarz życia może występować na autostradach, drogach szybkiego ruchu i wszystkich innych drogach, po których poruszają się samochody osobowe i nie tylko. Najczęściej stosuje się go na autostradach, drogach szybkiego ruchu i w miastach w godzinach szczytu. Tworzący się na takich drogach korek powinien zapalić u kierowców czerwoną lampkę ostrzegawczą. Zakorkowana autostrada, droga szybkiego ruchu czy główna arteria miasta to najczęściej znak, że na trasie wystąpiło zdarzenie drogowe. Bez względu na to czy jest to kolizja, wypadek, stłuczka, zapalenie samochodu korytarz życia ułatwi służbom ratunkowym (w tym pogotowiu, straży pożarnej czy gazowej) dojazd do miejsca zdarzenia i szybką interwencje.

Korytarz życia – obowiązujące prawo czy dobry zwyczaj?

W wielu krajach europejskich stosowanie korytarza życia w sytuacjach wyjątkowych jest zawarte w przepisach kodeksu drogowego, a za ich złamanie grozi wysoka grzywna. Korytarz życia obowiązuje jako prawo m.in. w

Niemczech,

Szwajcarii,

Austrii,

na Słowacji.

W polskim kodeksie ruchu drogowego korytarz życia nie jest nakazem ani obowiązkiem. Na polskich drogach koretyarz życia jest pożyteczną umiejętnością, którą powinien mieć każdy kierowca. Aktualnie trwają konsultacje w sprawie dołączenia korytarza życia do polskiego kodeksu drogowego. Warto trzymać rękę na pulsie.

Korytarz życia w teorii

CZYTAJ TAKŻE: Korytarz życia ułatwił dojazd do płonącego auta >>>

Jak tworzyć korytarz życia? PORADNIK

Korytarz życia to miejsce na środku drogi, które pozostaje wolne dla szybkiego przejazdu służb ratunkowych.

Zauważasz, że droga, którą się poruszasz zaczyna się korkować Obserwujesz reakcję innych użytkowników drogi Zjeżdżasz na bok pasa, po którym się poruszasz. Kierowcy jadący prawym pasem zjeżdżają jak najbardziej na prawo (zahaczając o pas awaryjny), zaś Ci jadący lewym pasem zjeżdżają jak najbardziej na lewo, niekiedy wjeżdżając na pas zieleni, oddzielający drogę. W sytuacji dróg z 3 pasami ruchu kierowcy znajdujący się na środkowym pasie zjeżdżają na prawą stronę. Przestrzeń pozostawioną pomiędzy samochodami nazywamy korytarzem życia.

Korytarz życia tworzymy intuicyjnie, nie czekając na odgłosy i światła samochodów ratunkowych.

Korytarz życia na drogach 3 i więcej pasmowych

Zasady obowiązujące przy tworzeniu klasycznego korytarza życia są banalnie proste. Aż dziw, że nie wszystkim kierowcom udaje się wdrożyć je w życie. Prawdziwe wyzwania stoją przed kierowcami, którzy poruszają się drogami, które mają 3 i więcej pasów ruchu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi tzw. „reguła prawej dłoni”, której nazwa może się kojarzyć z lekcjami fizyki. Kciuk, lewy palec, zjeżdża do lewej krawędzi jezdni. Wszystkie pozostałe palce zjeżdżają w prawą stronę tworząc korytarz życia.