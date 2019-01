Korzyści z posiadania certyfikatu TOEIC

Certyfikat TOEIC to praktyczny miernik znajomości języka angielskiego, który określa, na jakim poziomie znajduje się pracownik lub kandydat na wolne stanowisko. Szeroki zakres punktacji bardzo obrazowo definiuje umiejętności pisania, czytania i mówienia każdego zdającego.

Certyfikat TOEIC

TOEIC® Listening and Reading jest najczęściej zdawanym testem z języka angielskiego wśród pracowników firm i kandydatów na ważne stanowiska. Certyfikat ten został stworzony właśnie z myślą o pracodawcach, bo znakomicie weryfikuje umiejętności językowe kandydatów do pracy i pracowników.

Co roku przystępuje do niego nawet 7 mln osób, a wyniki uznawane są przez 14 000 firm i korporacji z całego świata. Cały proces zdawania egzaminu skupia się na praktycznej znajomości języka, a egzamin można zorganizować na żądanie dla określonej grupy osób. Wynik takiego testu można przedstawić nawet jako dokument zaliczenia lektoratu na polskich i zagranicznych uczelniach lub podczas rekrutacji do Służby Cywilnej w Polsce.

Efekt egzaminu wyrażany jest w punktacji od 10 do 990, a te uzyskuje się w wyniku odpowiedzi na 100 pytań testowych z sekcji Listening i 100 pytań z sekcji Reading Comprehension, co daje wymierny obraz umiejętności konkretnej osoby i mierzy kompetencje językowe odpowiadające certyfikatom od A1 do C1, ale w szczególności z naciskiem na środowisko pracy.

Poziomy języka angielskiego

Zaletą testu TOEIC jest to, że uczestnik kursu i egzaminu nie musi deklarować swojego poziomu znajomości języka, bo to test określi ten poziom zaawansowania w zależności od tego, ile punktów otrzymała osoba przystępująca do zdobycia certyfikatu.

Do tej pory jednak ważną skalą oceniania poziomu znajomości angielskiego był Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) (sprawdź więcej informacji o CEFR tutaj: https://www.bs-ict.pl/blog/cefr-czyli-europejski-system-opisu-ksztalcenia-jezykowego), który służył do określania umiejętności językowych, takich jak czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie i wiele osób wciąż się tą skalą posługuje.

Wyróżnia się sześć różnych poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Poziom A1 (początkujący) definiuje osoby, które w stopniu podstawowym posługują się językiem obcym, potrafią się komunikować językiem potocznym i prostym słownictwem. Poziom A2 (początkujący) osiągną ci użytkownicy angielskiego, którzy potrafią rozmawiać w języku obcym w życiu codziennym, ale nadal używają języka potocznego.

Poziom B1 (średniozaawansowany) dotyczy osób, które łatwo komunikują się z osobami używającymi danego języka obcego. Poziom B2 (średniozaawansowany) osiągnęły osoby, które swobodnie rozmawiają z osobami używającymi danego języka.

Poziom C1 (zaawansowany) to już osoby, które biegle posługują się językiem obcym, są w stanie układać złożone zdania związane z pracą czy edukacją na wyższym poziomie. Poziom C2 (zaawansowany) osiągają osoby biegle posługujące się językiem obcym, także w pracy i na studiach.

Certyfikat TOEIC ze swoją szeroką punktacją obejmuje wszystkie powyższe poziomy znajomości języka i jest w stanie dokładnie określić umiejętności osoby, która podeszła do egzaminu. Każda egzamin zdaje, ale umiejętności mówienia, rozumienia i używania języka zdefiniowane są z wysoką dokładnością.

Gdzie iść na egzamin TOEIC w Warszawie?

Do egzaminu TOEIC może przystąpić każdy, kto chce sprecyzować swój poziom znajomości języka angielskiego. Zadania testowe opracowane są z myślą o uczestnikach na poziomie od A1, czyli na poziomie podstawowym, aż do C1, czyli do znajomości biegłej. Wynik testu wyrażony w skali od 10 do 990 punktów będzie wyraźną wskazówką, na jakim poziomie nauki znajduje się zdobywca certyfikatu. Jest to wiadomość ważna dla samego zdającego, jak i dla jego przyszłego lub obecnego pracodawcy.

Egzamin złożony jest z dwóch modułów: TOEIC® Listening and Reading oraz TOEIC® Speaking and Writing. Badane są więc umiejętności słuchania oraz czytania i prowadzenia konwersacji.

Certyfikat TOEIC jest nie tylko akceptowany przez pracodawców, ale samo właściciele firm proponują pracownikom sprawdzenie umiejętności.

W takim przypadku do egzaminu mogą podejść pracownicy konkretnego przedsiębiorstwa albo kandydaci na ważne stanowiska, zwłaszcza tam, gdzie umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim jest niezbędna w codziennej pracy. Egzamin może być poprzedzony kursem, który systematyzuje wiedzę i pozwoli na uzyskanie większej liczby punktów. Taki kurs przydatny jest także osobom, które znają angielski, ale miały przerwę w jego używaniu.

Na kurs przygotowawczy oraz na egzamin można udać się do szkoły językowej British School w Warszawie , jednej z nielicznych, gdzie przykłada się olbrzymią wagę na kształcenia kandydatów do pracy w międzynarodowym środowisku. Wyniki z egzaminu TOEIC uzyskane w tej akredytowanej jednostce, uznawane są przez tysiące firm na całym świecie. Cena egzaminu TOEIC nie przewyższa możliwości kandydata do pracy czy pracownika firmy i wynosi 375 złotych za jeden moduł egzaminu. Wydanie certyfikatu wiąże się z dodatkową opłatą 20 zł.