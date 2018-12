Kość mamuta na budowie metra w Warszawie. Niezwykłe znalezisko [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na kość miednicy oraz fragmenty szkieletu robotnicy natrafili 6 metrów pod ziemią, podczas prac wykonywanych przy budowie wentylatorni stacyjnej. Chwilę później na miejscu pojawili się już pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego, które prowadzi nadzór nad budową tego odcinka II linii metra. Na czas wydobycia znaleziska oraz poszukiwania artefaktów (np. narzędzi krzemiennych), prace na budowie zostały wstrzymane.

- Znalezione szczątki zostały przez nas wydobyte i oczyszczone. Będą przedmiotem dalszych badań dla ustalenia dokładnego gatunku tego zwierzęcia, jego chronologii oraz okoliczności śmierci – mówi Wojciech Brzeziński, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Mamut albo prehistoryczny słoń

Wstępne informacje wskazują, że kości mogą należeć do mamuta lub prehistorycznego słonia leśnego, które żyły na terenach Polski w czasach plejstocenu (zwanego często epoką lodowcową). Mierzyły nawet 4,5 metra wysokości i ważyły do 7 ton. Wiek znaleziska datuje się na 100-120 tysięcy lat.

W tym rejonie, w okresie plejstocenu, znajdowało się jezioro, które sięgało od ul. Płockiej do ul. Leszno a nawet do Dworca Zachodniego. Duże ssaki żyją wokół dużych zbiorników wodnych, ze względu na ich zapotrzebowanie na wodę (współczesne słonie piją do 200 litrów wody dziennie). - Nie jest wykluczone, że ten osobnik penetrował jezioro podczas jego zamarznięcia, nastąpiło załamanie lodu i tam zakończył swoje życie – dodaje Wojciech Brzeziński, Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.