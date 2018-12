Kościół Wszystkich Świętych będzie ekologiczny. Remont za ponad 3 miliony zmniejszy emisję CO2

Remont kościoła Wszystkich Świętych

Rozpoczyna się termomodernizacja jednej z największych świątyń w Warszawie - kościoła Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim. Remont pochłonie 3 684 213 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryje 90% tej sumy. Głównym celem prac jest zmniejszenie zużycia energii i tym samym obniżenie wydatków na ogrzewanie kościoła. W zmodernizowanym budynku parafii będzie stałe ciepło – niezależnie od pory dnia i chłodnej aury na zewnątrz. W czasie remontu zostaną również przeprowadzone prace konserwatorskie. Jak powiedział Proboszcz Parafii ks. dr Piotr Waleńdzik - dzisiaj wszyscy przechodzą na źródła energooszczędne i my też chcemy zużywać mniej energii. To będzie generować mniejsze koszty dla parafii, a i dla środowiska okaże się przyjazne.

Ogrzewanie z lat 60.

W planie jest modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła minimum 67% oraz wymiana systemu grzewczego, który jest z lat 60. ubiegłego wieku (wewnętrznej instalacji c.o., węzła ciepłowniczego, wykonanie przyłącza do nowego węzła ciepła oraz wykonanie instalacji elektrycznej do nowego węzła). Prace mają także objąć ocieplenie stropów wełną mineralną. Ponadto odnowione zostaną punkty oświetlenia zabudowanego, których w sumie jest ponad tysiąc. Wszystkie prace mają na celu zmniejszenie zużycia energii o 1852,48 GJ na rok i ograniczenie emisji CO2 o 211,09 ton na rok.