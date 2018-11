Kościoły w Warszawie. W stolicy brakuje świątyń. Powstają cztery, a w planach jest kolejnych sześć

Meczet na Ochocie otwarty na Noc Świątyń. „Jesteśmy normalnymi ludźmi, tylko wyznajemy inną religię”

Piotr Wróblewski

Meczet na Ochocie jak co roku będzie jednym z najbardziej obleganych miejsc w czasie Nocy Świątyń. Przy poprzedniej edycji odwiedziło go ponad 400 osób. Teraz zainteresowanie wydarzeniem jest większe, a do dyspozycji zwiedzających będzie jeszcze więcej obiektów sakralnych.