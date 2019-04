Koszmary Godunowa, Almodovar i osiem podejrzanych kobiet [PREMIERY TEATRALNE, MAJ 2019]

„Borys Godunow”

Niejednoznaczna i krwawa, oparta na faktach historia Borysa Fiodorowicza Godunowa, cara Rosji w latach 1598 – 1605, opisana przez Aleksandra Puszkina. W tytułowej roli Andrzej Seweryn. „Spektakl w reżyserii międzynarodowej sławy niemieckiego inscenizatora Petera Steina, twórcy słynnej monumentalnej »Orestei«, »Fausta« wystawionego na EXPO w Hannoverze w 2000 r. czy »Rozbitego dzbana« z Klausem Marią Brandauerem w Berliner Ensemble, będzie największą i najbardziej wymagającą produkcją artystyczną na polskich repertuarowych scenach dramatycznych w ostatnich 30 latach” - zapowiadają twórcy przedstawienia.

Puszkin opisał w swoim dramacie walkę o wpływy, dojście do władzy i rozkwit kraju pod rządami Borysa Godunowa, który został wybrany na cara Rosji po śmierci bezdzietnego Iwana Groźnego. Jego rządy nie były jednak szczęśliwe i spokojne. Lud i bojarzy zaczęli się buntować. Do tego gnębiony wyrzutami sumienia Borys nie może spać spokojnie - co noc śni mu się zakrwawione widmo zamordowanego przed laty 7-letniego syna Iwana Groźnego. Na domiar złego z Polski dochodzą wieści o pojawieniu się Samozwańca, który podając się za ocalonego carewicza, rusza na Moskwę.

„Pełna niespodziewanych zwrotów akcji historia uzurpacji w każdej z możliwych odmian, brawurowe bitwy i frontowe potyczki, nielegalne przekroczenia granic w poszukiwaniu sojuszników i w obawie o własne życie, knowania różnych grup interesów, niemoralni najemnicy...” - to wszystko znajdziemy w dramacie Puszkina. Widząc narastającą wokół siebie nienawiść, Borys martwi się o losy swojego ukochanego syna, Fiodora. Czuje, że jego starania, by być dobrym władcą, poszły na marne: „Czyń dobrze - nikt nie powie ci »dziękuję«. Rabuj i trać - nie będzie ci z tym gorzej” - uważa. Zapowiada się niezwykły spektakl o tym, że tak naprawdę wszyscy pragną władzy.

Teatr Polski

premiera 24.05.

„Almodovaria”

Świetnie śpiewająca aktorka Anna Sroka-Hryń w roli pełnej charyzmy kobiety, jakby żywcem wyjętej z filmów Almodovara. Drapieżnej i sentymentalnej zarazem, perwersyjnej i naiwnej, ale przez to prawdziwej w swoich namiętnościach i tęsknotach. Na scenie zobaczymy niezwykłą historię kobiety, która topi smutki w kolejnych kieliszkach wina, serwowanego w Café Luna. Monodram z piosenkami z tekstami Anny Burzyńskiej, na motywach filmów Almodovara. Aranżacje i kierownictwo muzyczne: Mateusz Dębski. – „Almodovaria” to historia o tęsknocie za miłością, o samotności i odrzuceniu, pożądaniu i namiętności. Historia, można by powiedzieć o tym samym i taka sama, jak zawsze – a jednak inna, bo bohaterką jest nietypowa kobieta – Agrado. Jej imię znaczy „rozkosz” – mówi reżyserka spektaklu, Anna Wieczur-Bluszcz.

Teatr Polonia

premiera 25.04.

„Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej”

Komedia Wiktora Szendero-wicza, oparta na motywach dzieła Maxa Frischa „Biedermann i podpalacze”. Pan Ein, bohater sztuki, antykwariusz i restaurator, żyje współcześnie w jednym z miast gdzieś w Europie. To dobry obywatel, który pamięta o płaceniu podatków i nie wtrąca się do polityki. Jego spokojny byt zakłócają jednak włodarze miasta, którzy ofiarowują mu - rzekomo dla jego dobra - opiekę przed szerzącymi się pożarami. W głównej roli Leon Charewicz.

Teatr Współczesny

premiera 13.04.

„Kino moralnego niepokoju”

Spektakl inspirowany książką „Walden, czyli życie w lesie” H. D. Thoreau oraz kinem moralnego niepokoju, szczególnie filmami Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy. „Zderzając XIX-wieczny manifest o życiu prostym i w zgodzie z naturą oraz kino pokolenia naszych rodziców, które reagowało bezpośrednio na wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 70. i 80., chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszym świecie moralność, rodzina, praca, wspólnota, przyroda są skompromitowanymi hasłami z innej epoki, czy też ulegają dynamicznej metamorfozie” - piszą twórcy spektaklu. Reżyseria: Michał Borczuch. W obsadzie m.in. Marek Kalita, Maja Ostaszewska i Jacek Poniedziałek.

Nowy Teatr

premiera 25.04.

„Woyzeck”

Spektakl Grzegorza Jaremki oparty na dramacie Georga Büchnera, XIX-wiecznego niemieckiego rewolucjonisty, pisarza i przyrodnika. Fabuła „Woyzecka” osnuta jest wokół prawdziwej historii młodego mordercy z Lipska. Büchner opisał swojego bohatera ze współczuciem, jako ofiarę okrutnego społeczeństwa. Na scenie m.in. Rafał Maćkowiak, Maria Maj i Tomasz Tyndyk.

TR Warszawa

premiera 10.05.

„Hedda Gabler”

Utwór Ibsena, mistrza realistycznego dramatu psychologicznego – w interpretacji reżysera Kuby Kowalskiego jest dziełem poetyckim, niepozbawionym czarnego humoru i buntu przeciwko konwenansom. W roli Heddy – Wiktoria Gorodeckaja.

Teatr Narodowy

premiera 10.05.

„Łowca”

Mroczny thriller w klimacie podobnym do twórczości Orwella, „Miasteczka Twin Peaks” Davida Lyncha i „Stalkera” Tarkowskiego. Trzeba przyznać - brzmi to intrygująco. Kraj pogrążony jest w kryzysie z powodu zarazy, którą rzekomo roznoszą lisy. Brakuje jedzenia. Ludzie są przerażeni. Na farmę Covey’ów władza wysyła łowcę lisów, żeby przeprowadził śledztwo. Reż. Wojciech Urbański.

Teatr Ateneum/ Scena 61

premiera 11.05.

„8 kobiet”

Pamiętacie słynny film Ozona z Catherine Deneuve i Isabelle Huppert, na podstawie sztuki Roberta Thomasa? Historię ośmiu kobiet podejrzanych o zabójstwo pana domu wyreżyseruje na scenie Och-Teatru Adam Sajnuk. Każda z nich miała motyw, by zabić i każda ma alibi. Spektakl łączy w sobie elementy powieści kryminalnej w stylu Agathy Christie, komedii, melodramatu i musicalu. W obsadzie m.in. Maria Seweryn i Emilia Krakowska.

Och-Teatr

premiera 30.05