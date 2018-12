Kot plus choinka równa się katastrofa? Najlepsze świąteczne memy ze zwierzętami i choinką!

Spotkanie z alpakami w Warszawie. Jedne z najbardziej przyjaznych zwierzaków zawitają na Saską Kępę

Gabi Kowalska

Jeśli do Waszego domu zawitała już jesienna chandra, to mamy na to sposób. Na Saskiej Kępie można będzie się spotkać z... alpakami. Oprócz tego, że zwierzęta można będzie karmić, to specjaliści odpowiedzą na wszystkie wasze pytania związane z tymi właśnie zwierzakami. Wszystko to...