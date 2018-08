Kradł rowery i się z nich utrzymywał. Złodziej został zatrzymany

27-letni Maciej J. utrzymywał się z kradzieży rowerów. Jak czytamy na stronie Komendy Stołecznej Policji podchodził do rowerów przy stojakach odcinał linki zabezpieczające i nie zważając na porę dnia ani świadków odjeżdżał. Później jednoślady sprzedawał na bazarze za 100 lub 300 złotych. W sumie udało mu się sprzedać siedem pojazdów.

Mężczyznę zatrzymała mokotowska policja. Jak szybko się okazało, 27-latek był już wcześniej karany. W 2015 roku opuścił więzienie po odbyciu trzech lat pozbawienia wolności za kradzieże. Nie podjął się żadnego legalnego zajęcia.

Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Przyznał się on do stawianych mu czynów. W związku z tym, że mężczyzna popełnił przestępstwo w warunkach recydywy kara może wzrosnąć jeszcze o połowę.