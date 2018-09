Kradł samochody w Warszawie, ukrywał się przed policją. W domu miał ponad 100 tys. w gotówce

Mariusz S. był już znany mokotowskiej policji. Funkcjonariusze od pewnego czasu obserwowali złodzieja samochodów. Mężczyzna wpadł, gdy robił rekonesans niestrzeżonych parkingów. Szukał kolejnego łuku - mazdy 6.

- Operacyjni obserwowali nic nie podejrzewającego mężczyznę, który przeprowadzał rekonesans niestrzeżonych parkingów w poszukiwaniu obranego modelu. Kiedy go znalazł, uruchomił silnik i odjechał kilkaset metrów dalej, a następnie skierował się do komunikacji miejskiej, będąc przekonanym, że w krótkim czasie, niepostrzeżenie wróci po auto. Tam został obezwładniony i zatrzymany - podaje stołeczna policja. Mężczyzna miał przy sobie przedmioty służące do kradzieży.

44-latek usłyszał zarzuty kradzieży 4 samochodów wartych w sumie 240 tys. zł.. Pojazdy trafiały do "dziupli" w powiedzie radzymińskim. Tam znaleziono zeszyty z zapiskami świadczące o tym, że przestępczy proceder prowadzono na większą skalę.

Mariusz S. trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono 116 tys. zł w gotówce. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został tymczasowo aresztowany na czas trzech miesięcy.