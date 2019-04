Kradną, biją i straszą. Chodzą po Warszawie i czują się bezkarni. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Beyond Burger, Krowarzywa. W Warszawie można zjeść wegańskiego burgera, który smakuje i "krwawi" jak wołowina

Beyond Burger, Krowarzywa. W Warszawie można zjeść wegańskiego burgera, który do złudzenia przypomina i smakuje jak mięso wołowe. Tzw. Beyond Burger został wymyślony przez amerykański start-up i jest hitem w USA. Od dzisiaj można go także zjeść w warszawskiej restauracji Krowarzy...