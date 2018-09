Kradną płyty nagrobne na Cmentarzu Bródnowskim. Policja zapowiada wzmożone kontrole

Cmentarz Bródnowski w Warszawie to nekropolia istniejąca od 1884 roku. Obiekt zajmujący powierzchnię ponad 113 hektarów jest czwartym cmentarzem powstałym po prawej stronie Wisły. Rok po otwarciu cmentarza, udostępniono go również obywatelom lewobrzeżnej Warszawy. Pochówki na bródnowskim często finansowały władze miasta, na przykład w przypadkach gdy niezamożne osoby umierały w stołecznych szpitalach. Cmentarz Bródnowski oferował niskie koszty związane z ostatnią posługą, przez co przypięto mu łatkę "cmentarza dla ubogich". Przeciwieństwem bródnowskiego były chociażby Stare Powązki, które zyskały opinię cmentarza dla osób zamożnych.

Obecnie, czyli przeszło 130 lat odkąd istnieje Cmentarz Bródnowski, pochowani w tym miejscu niestety nie mogą liczyć na wieczny odpoczynek. - Na Cmentarzu Bródnowskim Policja notuje coraz większą ilość kradzieży płyt nagrobnych. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie cmentarza oraz na terenie samej nekropolii - poinformował Urząd Dzielnicy Targówek. Tamtejszy komisariat również zabrał głos w tej sprawie, wydając specjalny komunikat w formie wideo.

- Cmentarz Bródnowski jest nekropolią, którą na co dzień odwiedzają ogromne rzesze ludności. Niestety towarzyszą temu również odwiedziny ze strony osób popełniających szereg przestępstw. Polegają one głównie na kradzieżach kieszonkowych, a w ostatnim okresie tzw. "hieny cmentarne" dokonują również kradzieży zniczy, kwiatów, ale również – co może wiele osób dziwić – płyt nagrobnych - powiedział Leszek Telak, naczelnik wydziału prewencji komisariatu Warszawa-Targówek. Naczelnik zaapelował również, aby w przypadku stwierdzenia kradzieży płyt nagrobnych lub innych przedmiotów, niezwłocznie zawiadomić o tym jednostkę policji Warszawa-Targówek.