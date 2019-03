Kradzież drzewa na Ursynowie. Dzielnica szuka sprawcy nielegalnej wycinki

Wszyscy chcą otwarcia, więc... pozostanie zamknięty. Park Natoliński w dalszym ciągu rezerwatem

To jedna z najbardziej tajemniczych części Warszawy. Na co dzień praktycznie zamknięty dla zwiedzających. Park Natoliński pozostaje niedostępny od dwustu lat. Wiele skazuje na to, że nie zostanie otwarty także przez kolejne stulecia.