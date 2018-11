Kradzieże samochodów w Warszawie. Ujawniono dziuplę złodziei samochodów. Skradzione pojazdy całkowicie rozmontowane [ZDJĘCIA]

Kradzieże samochodów w Warszawie. Nielegalne części samochodowe w autoszrocie

Policjanci z Wołomina przy wsparciu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego ujawnili dziuplę złodziei aut. Na terenie autoszrotu znaleziono takie elementy jak karoseria hondy civic skradzionej kilka miesięcy temu w Markach, elementy nadwozia forda mondeo skradzionego na warszawskiej Pradze w ubiegłym roku, a także:

moduły elektryczne

skrzynie biegów

sterowniki elektroniczne

silniki samochodowe

zegary

radia samochodowe

elementy karoserii

Szrot, na terenie którego odnaleziono części pochodzące z kradzieży położony jest w podwarszawskiej gminie Jadów:

Pola numerowe na większości ze znalezionych części zostały celowo usunięte. Teraz funkcjonariusze będą próbowali połączyć je z kolejnymi autami zgłoszonymi jako skradzione. Do sprawy zatrzymano 37-letniego mężczyznę, właściciela posesji, na której składowane były kradzione części. Dotychczasowo zebrane dowody pozwoliły postawić mężczyźnie zarzut paserstwa, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Policja zapowiada kolejne kontrole miejsc, gdzie mogą być ukrywane i demontowane kradzione pojazdy.