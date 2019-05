Krajobraz jak po bitwie. Tak wygląda autokar, którym podróżowali uczniowie z Warszawy. "Nigdy nie spotkaliśmy się z takim chamstwem"

W miniony piątek uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 255 w Warszawie wybrali się na wycieczkę autokarową. Według relacji przewoźnika była to 4-godzinna podróż na Pomorze. Jak się okazuje, to wystarczająco dużo czasu, by autokar zamienił się w istne wysypisko śmieci. Kanapki, butelki po napojach, papierki po słodyczach, plastikowe torby czy elementy odzieży pokryły pokład pojazdu. Jakby tego było mało, zniszczony został jeden z foteli. Właściciel autokaru nie wytrzymał i opisał całe zajście na firmowym profilu w mediach społecznościowych.

Najgorsi pasażerowie od 28 lat

- Na 28 lat naszej działalności w transporcie osób, nie spotkaliśmy się z takim brakiem kultury, brakiem dyscypliny, chamstwem ze strony pasażerów - czytamy w publikacji Biura Turystycznego Poltravel.

Z trudem przychodzi nam wstawiać takie rzeczy, udostępniać je, ale tym razem musimy. To jest film z naszego autokaru, który wrócił wczoraj wieczorem z wycieczki z uczniami ze Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie

Nagranie wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Dotarł on również do... matki jednego z uczestników wycieczki.

- Jestem mamą dziecka z wycieczki. Jest mi strasznie głupio, gdy widzę, jaki syf zostawili po sobie. Zgadzam się, ze to dramat i w poniedziałek będę interweniować w szkole. Upewnię się, ze dzieci zobaczą ten film, a nauczyciele wypowiedzą się i postanowią, jak sprawę naprawić - napisała internautka. Jednocześnie kobieta zaapelowała do innych użytkowników serwisu, by wyhamowali z ostrymi określeniami w kierunku uczniów. "Dzicz", "bydło", "swołocz" czy "ćwoki" to i tak jedne z łagodniejszych epitetów, jakie słano pod ich adresem.