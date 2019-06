Krakowskie Przedmieście zamknięte na dwa miesiące. Nawierzchnia znów się rozpada. Miasto zastosuje nową technologię

W najbliższy poniedziałek znów zamkną Krakowskie Przedmieście, na odcinku od ul. Nowy Świat do Królewskiej. Droga będzie nieczynna przez dwa miesiące. To kolejny kompleksowy remont.

Najpierw zdjęta zostanie elegancka kostka granitowa. Podbudowa zostanie wyczyszczona, a pęknięcia naprawione. Pod spodem pojawi się trwała spoina – podsypka cementowo-piaskowa, która ma dodatkowo podtrzymywać kostkę.

Objazdy i długi remont

Remont potrwa do końca sierpnia. „Cel to poprawa komfortu pasażerów i bezpieczeństwa” - słyszymy. Chodzi także o trwają zmianę, tak by nie trzeba było remontować w kółko tego samego odcinka. Prace będzie wykonywał Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie ZDM-u.

Od poniedziałku 24 czerwca wprowadzony zostanie objazd Krakowskiego Przedmieścia, przede wszystkim dla stołecznych autobusów miejskich. Pojadą one ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – Królewska, a w drugą stronę: Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska.

Jak podje ZTM, autobusy: E-2, 102, 105, 111, 116, 180, 222, 503 i 518 będą jeździły w kierunku północnym ulicami: Świętokrzyska – Mazowiecka – pl. S. Małachowskiego, natomiast w kierunku południowym: pl. S. Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska. Autobusy linii: 128, 175, 178 i N44 będą kursowały objazdem ulicami Królewską i Marszałkowską.