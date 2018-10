Kręcą Cię zabytki? Lubisz odkrywać tajemnice? Nieopowiedziane dotąd historie?

Napisz krótki tekst i zobacz go na wystawie. Jeszcze jest czas na zgłoszenia

red.

Do 8 kwietnia można zgłaszać swoje teksty do wystawy „Poetyka miejskiego krzaka”. Jeśli znasz jakieś nieoczywiste miejsce czy budynek o ciekawej historii - wystarczy, że napiszesz o nich tekst w dowolnej formie, a być może zobaczysz go podczas wystawy w Warszawie.