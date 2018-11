Kredyt na leczenie. Co to jest i czy warto go wziąć?

Jak wiadomo nie wszystkie zabiegi medyczne, których czasem potrzebujemy są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, bardzo często nawet jeśli możemy liczyć na refundację, czas oczekiwania na zabieg w państwowej placówce jest kuriozalnie długi. Jesteśmy więc zmuszeni zdecydować się na bardziej kosztowne, prywatne leczenie. A przecież na zdrowiu nie można oszczędzać, a z wykonaniem zabiegów i przeprowadzeniem leczenia, niezależnie czy dotyczy ono nas samych, naszych dzieci czy zwierząt, które stały się członkami rodziny czekać nie wolno!

Na szczęście istnieje bardzo wygodna forma finansowania zabiegów medycznych – kredyt na leczenie. Opowiemy Ci o nim więcej.

Czym jest kredyt na leczenie?

Kredyt na leczenie to nic innego jak przystosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta – pożyczkobiorcy forma pomocy finansowej, która umożliwia wykonanie upragnionego zabiegu medycznego w prywatnych placówkach medycznych lub weterynaryjnych, jeśli leczenie ma dotyczyć pupila. Dzięki niemu możesz podjąć leczenie swoje, swoich dzieci czy innych członków rodziny od razu kiedy tego potrzebujecie, bez konieczności oczekiwania w kolejkach, ani bez konieczności uprzedniego zaoszczędzenia pieniędzy.

Posłużmy się przykładem kłopotów z zębami – kiedy dotyka nas bolesny problem stomatologiczny, nie mamy możliwości czekać tygodniami na wykonanie niezbędnych zabiegów. Prywatne wizyty u dentysty czy ortodonty nie należą też do tanich, więc często tym, co powstrzymuje nas przed szybką interwencją i leczeniem jest kołatające się w głowie pytanie "ale skąd ja mam wziąć pieniądze na leczenie zębów?!"

I właśnie w między innymi takiej sytuacji ratuje nas wzięcie kredytu na leczenie stomatologiczne. Pozwala nam ono na szybkie rozpoczęcie niezbędnego leczenia i zadbanie o swoje zdrowie.

Jakie korzyści daje leczenie na raty?

Wspomniany wyżej przykład wzięcia kredytu na leczenie zębów to tylko jedna z ewentualności. Sytuacji, w których niezwłoczne zdobycie funduszy na zabiegi medyczne może znacznie poprawić nasze zdrowie fizyczne i samopoczucie jest o wiele, wiele więcej.

Główną korzyścią kredytu udzielonego na pokrycie kosztów zabiegu lub leczenia jest fakt, że możesz zająć się swoim zdrowiem i wyglądem (jeżeli chcesz skorzystać z oferty medycyny estetycznej czy niektórych usług stomatologicznych) od razu, kiedy tylko, w Twojej ocenie, zajdzie taka potrzeba.

Nie martw się niekończącymi się kolejkami do specjalistów ani faktem, że wydatki mogą Cię zbytnio obciążyć. Aby pozwolić sobie na upragnioną zmianę nie musisz miesiącami oszczędzać pieniędzy. Ciesz się zdrowiem i pięknym wyglądem, a następnie spokojnie spłacaj koszty leczenia, rehabilitacji czy zabiegu w wygodnych ratach. Od tego w praktycznie każdej nowoczesnej prywatnej klinice jest system płatności ratalnych a w Polsce takim systemem są MediRaty.

Kredyt na leczenie. Dla kogo?

Kredyt na kosztowny zabieg czy leczenie może uzyskać bardzo wielu pacjentów.

W przypadku finansowania leczenia dzieci, pacjentów nieletnich, młodzieży nie uzyskującej stałych dochodów czy zwierząt domowych, osoba, która zostanie kredytobiorcą musi spełniać określone warunki, m.in. być pełnoletnia, na stałe mieszkać w Polsce, uzyskiwać stały dochód wpływający na rachunek w polskim banku od co najmniej ostatnich trzech miesięcy, posiadać zdolność kredytową. Okazuje się jednak, że z tak dogodnej formy finansowania mogą korzystać również osoby niemieszkające na stałe w Polsce, ani nawet nie wykazujące stałego dochodu – wtedy wystarczy tylko wskazanie innego kredytobiorcy lub poręczenie kogoś, kto spełnia wyżej wymienione warunki.

Oprócz takich podstawowych i oczywistych ograniczeń, kredyt na leczenie jest dla każdego. Można za jego pomocą rozpocząć leczenie w dziedzinie:

·stomatologii

·laryngologii

·okulistyki

·ortopedii

·ginekologii

·bariatrii (leczenie chorobliwej otyłości)

·medycyny estetycznej

·chirurgii plastycznej

·weterynarii

Czym różni się kredyt na leczenie od zwykłej pożyczki?

Różnica pomiędzy zwykłą pożyczką w banku, a tzw. kredytem na leczenie polega przede wszystkim na uproszczeniu całej procedury, która staje się wygodniejsza dla kredytobiorcy. Wchodząc na stronę www.mediraty.pl bez najmniejszego problemu znajdziesz okienko pozwalające Ci na natychmiastową, bezpośrednią komunikację z wykwalifikowanym, profesjonalnym konsultantem, który w prostych słowach, bez zawiłych formuł języka bankowości, wytłumaczy Ci na czym polega usługa kredytu na leczenie oraz przedstawi indywidualne warunki jego spłaty.

Co ważne - sprawdzenie Twojej zdolności kredytowej odbywa się całkowicie za darmo, formalności trwają 4-5 minut, a pieniądze pojawiają się na koncie kliniki już nawet w dniu uzyskania decyzji o udzieleniu kredytu! I to wszystko bez wychodzenia z domu. Niezbędny podpis możesz standardowo złożyć w obecności kuriera, który przyjedzie pod wskazany adres.

Wkład własny nie jest wymagany, chociaż oczywiście możesz część leczenia opłacić sam i zdecydować się na wzięcie kredytu tylko na kwotę, której Ci brakuje.

Co warto podkreślić, MediRaty współpracują z ponad 6 000 prywatnych placówek medycznych w całej Polsce. Oznacza to, że leczenie jakiego potrzebujesz Ty, Twoje dzieci lub zwierzęta może rozpocząć się bardzo szybko i to blisko Twojego domu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać kredyt na leczenie?

Chciałoby się z przymrużeniem oka odpowiedzieć na to pytanie tak, że jedynym warunkiem jaki jest niezbędny do tego, by dostać kredyt na leczenie, jest bycie osobą, która podjęła taką decyzję, po konsultacji ze specjalistą. Uzyskanie takiej pożyczki jest bowiem takie, jak powinno być – łatwe i**szybkie**. Oferta jest zawsze dostosowana do Twoich możliwości i oczekiwań. Formalności i wymagane dokumenty ograniczone są do minimum. W razie naprawdę trudnej sytuacji zawsze możesz poprosić o pomoc przyjaciół i rodzinę, by poręczyli Twoje zobowiązanie.

Co ważne, w MediRatach możesz zdecydować się na ratalne opłacanie zabiegów medycznych zarówno swoich, jak i bliskich. To ważne, bo przecież, jak pisał wspomniany wcześniej Jan Kochanowski "nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego!" - zdrowie nam najdroższych jest najważniejsze. Nie czekaj więc i odwiedź www.mediraty.pl

Zadbaj o siebie i swoich bliskich.