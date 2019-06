Królewska Wola w parku Moczydło

Historyczny piknik w Parku Moczydło to podróż w czasie do dawnej Polski. Impreza co roku przyciąga tłumy zainteresowanych historią warszawiaków. - Niezwykle nas to cieszy, bo w końcu żyjemy w dzielnicy, w której historia jest wręcz wyczuwalna w powietrzu. Wszyscy pamiętamy o Powstaniu Warszawskim i wydarzeniach, które miały tu miejsce w trakcie II Wojny Światowej. Warto jednak przypomnieć wcześniejsze wydarzenia, które miały fundamentalne znaczenie dla naszego kraju - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. - Dlatego po raz kolejny zapraszamy na historyczny piknik, który odbędzie się na dawnych polach elekcyjnych. W zeszłym roku przenieśliśmy się do czasów panowania Zygmunta III Wazy, w tym będziemy w okolicach roku 1633, czyli jego syna - Władysława IV Wazy - dodaje.

Piknik rozpocznie się o godz. 13:00 i będzie wypełniony atrakcjami dla całych rodzin. Główną z nich będzie prawie godzinna inscenizacja historyczna z udziałem rekonstruktorów. Ponad 100 osób weźmie udział w starannej rekonstrukcji bitwy, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem w trakcie kampanii 1633 - 1634. Dodatkowo, w trakcie całego dnia goście będą mogli obserwować pokazy tańców historycznych i zabaw dworskich, szermierki staropolskiej, pokazy sokolnicze i turniej łuczniczy, a także wziąć udział w warsztatach dawnego rzemiosła. Przez cały dzień będzie można również odwiedzać staropolskie targowisko, a na najmłodszych będą czekać animacje, gry i zabawy.