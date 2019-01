Królewski Ogród Świateł 2018/2019 ZDJĘCIA. Wilanów rozświetliły niesamowite iluminacje

Królewski Ogród Światła 2018/2019 kontynuuje opowieść, która zaczęła się w ubiegłym sezonie. Goście odwiedzający wilanowski park po zmroku poczują się jak na królewskim dworze. Do pałacu poprowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewać będą utwory Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa czy Johanna Straussa II. Na dziedzińcu przywita odwiedzających strzeżona przez orły rozświetlona pergola, a w ogrodzie północnym będzie można zobaczyć XVII-wieczną altanę. Mimo jesienno-zimowej aury światłem rozkwitną też drzewka pomarańczowe, a tuż obok nich będzie można zrobić sobie zdjęcie w świetlistej ramie z pałacem w tle. 13 października iluminacje podziwiać będzie można od godziny 17 do 22, w pozostałe dni października od 17 do 21, a od 3 listopada ogrody będą działać od godziny 16 do 21.