Królewski Ogród Światła 2018. Wystawa w Wilanowie czynna dłużej. Zaplanowano również więcej pokazów

Królewski Ogród Światła 2018. Nowe godziny otwarcia

Wystawa, która co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów, będzie czynna dłużej. Królewski Ogród Światła otwiera się o godzinie 16, czyli godzinę wcześniej niż w ubiegłych latach. Zwiększono również liczbę pokazów. „Muzyczny Ogród Marzeń” możemy oglądać o 16.00, 16.15, 16.45, 17.00, 17.15, 17.45, 18.00, 18.15, 18.45, 19.00, 19.15, 19.45, 20.00, 20.15, 20.45.

Królewski Ogród Światła to spektakularne pokazy świetlno-muzyczne. Pałac w Wilanowie został ozdobiony 500 tysiącem diod LED oraz 140 elementami dekoracyjnymi. W sumie cała trasa zwiedzania ma ponad kilometr długości. „Muzyczny Ogród Marzen” - to tegoroczna nazwa pokazów – połączony jest z mappingami na fasadzie pałacu. Widowisko połączone jest z muzyką, z głośników słyszymy”Cztery pory roku” Vivaldiego raz „Dziadka do orzechów” Czajkowskiego.

Wystawa jest czynna codziennie (z wyjątkiem Wigilii i Sylwestra) do 24 lutego 2019 roku. Mappingi możemy oglądać w piątki, soboty i niedziele, w godzinach: 17.30, 18.30 i 19.30.