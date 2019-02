Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru działa od 2015 roku. Założycielką jest dietetyk Agnieszka Wiśniewska, matka czwórki dzieci, specjalistka z olbrzymim doświadczeniem i ekspercką wiedzą, którą potrafi bardzo przystępnie przekazać. Od kilkunastu lat z powodzeniem pracuje z osobami chorymi na choroby cywilizacyjne i wspomaga ich leczenie dietą. W Fundacji działają także inni eksperci-wolontariusze: lekarze, dietetycy, psychodietetycy, oraz praktycy zdrowego odżywiania bez cukru. Wszyscy przyczyniają się szerokiego przekazywania teorii i praktyki na temat pełnowartościowego, niskoprzetworzonego jedzenia - jako warunku szczęśliwego życia.

Coroczna Gala Krzepcy Bez Cukru to święto osób zaangażowanych w realizację misji, czyli zmiany nawyków żywieniowych na zdrowsze poprzez osobisty przykład. Do grona Krzepkich Bez Cukru należą znane osoby, które taki przykład dają: Oktawia Nowacka, Kasia Błażejewska - Stuhr, Aga Ma Smaka, Malka Kafka, Maciek Rock, Piotr Henschke. W roku 2019 do tego grona dołączą podróżniczka Beata Pawlikowska, dietetyk dziecięcy Dr Witaminka - znana z Polskiego Radia oraz bokser Rafał Majewski.

Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru jako pierwsza w Polsce całościowo zajęła się problemem szkodliwości cukru – ‚białej śmierci’ – który wchodzi w skład 80% przetworzonych produktów znajdujących się na sklepowych półkach. Na stronie Fundacji znajduje się największa polskojęzyczna ekspercka baza wiedzy opartej na źródłach naukowych.

Eksperci Fundacji działają bardzo praktycznie, promując proste, kilkuskładnikowe autorskie przepisy/ tworzone przez specjalistów dietetyki i zdrowego odżywiania, którzy gwarantują pełnowartościowe, właściwie zbilansowane potrawy, zwłaszcza zdrowe słodycze. Kolejne flagowe projekty Fundacji to warsztaty zdrowego odżywiania skierowane do dzieci, dorosłych i do całych rodzin oraz pokazy filmu "Cały ten cukier" z prelekcją dietetyczną.

Ponadto specjaliści Fundacji współpracują z lokalami, doradzając w kwestii stosowania zdrowych zamienników cukru w menu oraz certyfikując Miejsca Wolne od Cukru dodanego i umieszczając je na Bezcukrowej Mapie Polski.

W ciągu 4 lat istnienia Fundacja dotarła do ponad 10 000 odbiorców, a liczba osób zainteresowanych tym tematem ciągle rośnie.