"Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918" w Muzeum Narodowym. Walka o niepodległość oczami wybitnych polskich artystów.

Na wystawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” zobaczymy przedstawienia historycznych, politycznych i społecznych wydarzenia początku XX w. Zgromadzone w Muzeum Narodowym dzieła m.in. Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Tadeusza Makowskiego i Witolda Wojtkiewicza ukazują obraz polskiej walki o niepodległość z różnych perspektyw – nie tylko chwały oręża i kultu bohaterów, ale także grozy i okrucieństwa czasów I wojny światowej.

– Na wystawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” zwiedzający zobaczą przede wszystkim ogromne emocje oddane przez dziesiątki artystów w blisko 300 pracach pokazujących okres wielkiej wojny, walki o wolność, dochodzenia do wolności, momenty rozczarowań, wielkie wzloty, momenty historyczne. Naszą intencją było to, by jak najbardziej przybliżyć widzowi wszystkie chwile, które towarzyszyły tym niezwykle niespokojnym latom – mówi kurator wystawy dr Piotr Rypson.

Wystawa, której partnerem jest PKO Bank Polski, została podzielona na dziesięć części przedstawiających kolejne etapy drogi do niepodległości. W każdej sali zgromadzone zostały dzieła dotyczące kolejnych lat początku XX w. – począwszy od mrocznego okresu rozpoczynającego stulecie i prac odnoszących się do wydarzeń rewolucyjnych w Królestwie Polskim, przez obrazy i grafiki przedstawiające I wojnę światową – wiele od dawna niepokazywanych, jak np. wystawiony pierwszy raz od 85 lat obraz Jana Rembowskiego „Uchodźcy”. W sali czynu legionowego zobaczymy przemarsze kawaleryjskie, szarże, portrety bohaterów wielkiej wojny skontrastowane z mrocznymi przedstawieniami obrazującymi grozę tego okresu.

Dalej zgromadzone zostały obrazy, rysunki i fotoreportaże okresu zakończenia I wojny światowej z różnymi wizjami odzyskania niepodległości, jak rysowane przez Leona Wróblewskiego manifestacje, rozbrajanie, zrzucanie niemieckich szyldów czy będący wyrazem skłonności ku słowiańszczyźnie cykl „Paschał” Zofii Stryjeńskiej. Uwiecznione zostały również wydarzenia 1920 r., aż do powołania Sejmu Ustawodawczego.

Na wystawie nie mogło zabraknąć Józefa Piłsudskiego. Ostatnia sala, w całości poświęcona marszałkowi, wypełniona została dziesiątkami przedstawiających go portretów i pomników.

Poza dziełami polskich artystów, na ścianach Muzeum Narodowego będzie można oglądać również twórczość artystów żydowskich i ukraińskich na ziemiach polskich.

Otwarcie wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” już w piątek 26 października. Ekspozycję będzie można oglądać aż do 17 marca przyszłego roku.