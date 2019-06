Krzysztof Krawczyk, Ursynalia 2019. Ikona polskiej sceny muzycznej porwała tłumy do zabawy! To była wyjątkowa noc [ZDJĘCIA]

Krzysztof Krawczyk to gwiazda polskiej sceny! Na jego koncerty zawsze przychodzą tłumy ludzi. Na jego występach spotykają się co najmniej trzy pokolenia. Nic dziwnego… niełatwo znaleźć osobę, która nie znałaby „Mój przyjacielu”, „Parostatek” czy „Bo jesteś ty”. Pomimo swojego wieku, artysta bardzo chętnie przyjmuje propozycje koncertowe. Nie ma się co dziwić, skoro tylu chętnych czeka na jego występy. Krzysztof Krawczyk debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy. Jeszcze chwila i wybije 60-lecie drogi artystycznej… Tylko pozazdrościć.