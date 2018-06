Gigantyczny krzyż ma powstać w miejscowości Wojków (gmina Błaszki, województwo łódzkie). To kolejna propozycja uczczenia 100-lecia niepodległości. Tym razem jest to wydarzenie z dużym rozmachem. Monument ostatecznie ma być prawie 2 razy większy niż słynny pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie!

100-metrowy krzyż na 100-lecie niepodległości

Pierwotnie, żeby uczcić stulecie odzyskania niepodległości, planowaliśmy odnowić zniszczoną przez hitlerowców płaskorzeźbę z Józefem Piłsudskim, ale potem pomyślałem, że Piłsudski był tylko jeden, a krzyż będzie dla wszystkich. I tak już zostało – wspominał w wypowiedzi dla Onetu

Budowa 100-metrowego krzyża ma ruszyć w tym roku!

Kto sfinansuje największy w Polsce krzyż?

Krzyż gigant nie tylko dla wierzących

- On ma Polaków zjednoczyć, uczcić stulecie niepodległości a dla niewierzących ma być fajną atrakcją turystyczną. W końcu najwyższy taki monument w Polsce to jest coś! Słynny pomnik Jezusa ze Świebodzina będzie niemal trzy razy niższy – wypowiada się dla portalu Onet.

Budowa pomnika to wspólna proboszcza miejscowej parafii, który był pomysłodawcą oraz burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego, który poparł pomysł i dał zielone światło do jego realizacji. Burmistrz Rajewski pierwotnie był pomysłem przerażony. Po głębszej analizie podjął jednak decyzję o próbie realizacji projektu stumetrowego monumentuBudowa tak wysokiej konstrukcji nie będzie prostym zadaniem, dlatego pomysłodawcy nie liczą na to, że pomnik uda się zrealizować do końca 2018 roku. Próby na pewno będą podejmowane. Pomnik ma uczcić 100 lecie niepodległości i być namacalną pozostałością po tej ważnej rocznicy.100-metrowy krzyż ma być dumą nie tylko gminy czy regionu, ale całej Polski, dlatego, według pomysłodawców na jego realizację będą mogli złożyć się wszyscy Polacy, żyjący w kraju i zagranicą. Pomysłodawcy twierdzą, że tylko w ten sposób obiekt będzie mógł być wspólny, polski, „nasz”.Pomnik krzyża na 100-lecie niepodległości powstanie dzięki zbiórce publicznej. W zbiórkę mają zaangażować się Polacy mieszkający w kraju i za granicą. Pomysłodawcy chcieliby, żeby pomysłem zainteresował się prezydent Andrzej Duda, który jest inicjatorem obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Burmistrz Błaszek, zachęcając do dokonywania wpłat, zadeklarował, że wesprze budowę ze swojej pensji.Z informacji pozyskanych przez portal Onet wynika, że w okolicy monumentalnego krzyża ma powstać stylizowany na średniowieczną wioskę ośrodek rekreacyjny, przeznaczony głównie dla osób niepełnosprawnych oraz dla dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły".[g]13243911[/g]Po tym jak pomysł ogromnego krzyża pomysłodawców spotkała fala hejtu i krytyki, jednak, jak zapowiada burmistrz Błaszek, są oni przygotowani na takie skrajne reakcje. Jednym z najczęściej stawianych argumentów przeciw powstaniu 100-metrowego krzyża w gminie Błaszki jest fakt, iż jest to symbol religijny. Jak wyjaśnia burmistrz, choć sam jest osobą wierzącą, nie chce postrzegać pomnika wyłącznie w kategoriach religijnych.Burmistrz Rajewski zaznacza, że choć pomysł budowy stumetrowego krzyża nie wszystkim przypadł do gustu, pewne jest jedno. - Coś po tej inicjatywie zostanie, ludzie będą w przyszłości pytać, z jakiej okazji ten krzyż powstał i w ten sposób te obchody stulecia niepodległości jakby przeniosą się w przyszłość - mówi.Dodajmy, że władze gminy nie mają jeszcze gotowych wizualizacji ogromnego krzyża - nad jego projektem pracuje właśnie architekt. Oficjalny start zbierania funduszy na pomnik zaplanowano na 17 czerwca, podczas motocyklowo-modlitewnej imprezy "Salve Wujków", w miejscu nieopodal przyszłej lokalizacji stumetrowego krzyża.