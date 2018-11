Książka Anji Rubik "#SEXEDPL” sprzedała się w nakładzie 100 tys. egzemplarzy

W komunikacie o wyniku sprzedaży książki "#SEXEDPL." Anji Rubik Wydawnictwo W.A.B. podkreśla, że sukces publikacji brzmi jak żart. "W całkiem dużym europejskim państwie za edukację seksualną bierze się światowej sławy modelka, ponieważ ze swej roli zrezygnowało Ministerstwo Edukacji Narodowej" - pisze dyrektor wydawniczy Marcin Meller.

Podkreślono, że sukces publikacji cieszy szczególnie, ponieważ książka "od początku do końca jest projektem non profit, a z tak pozytywnym odzewem spotkała się w kraju, w którym edukacja seksualna kuleje, a seks nadal uważany jest za tabu". Dodano, że niedawno wydawnictwo przekazało 1000 darmowych egzemplarzy do szkół i placówek w całej Polsce.

Sukces wydawniczy skomentowała także autorka. "Tak pozytywny odzew ze strony społeczeństwa na książkę i cały ruch #sexedpl. to przełomowy moment w naszej historii. Wierzę, że książka to dopiero początek - szkielet, na którym będziemy mogli wspólnie zbudować prawdziwą edukację seksualną, a co za tym idzie - społeczeństwo młodych, świadomych, otwartych i tolerancyjnych ludzi" - podkreśliła Rubik.

Źródło: Onet