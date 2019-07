Kto i po co stworzył ścieżkę dla zagapionych w telefon w Warszawie? Znamy rozwiązanie zagadki

Sylwetka przygarbionego człowieka z telefonem w ręku i pionowa linia tuż obok oddzielają na Nowowiejskiej dodatkowy pas ruchu. Ma on być, sądząc po rysunku, stroną jezdni, po której poruszają się osoby wpatrzone w ekran telefonu. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, bo dodatkowy pas nie powstał z inicjatywy Zarządu Dróg Miejskich. Jak twierdzi rzecznik ZDM, nikt nie konsultował z instytucją takiego pomysłu - pisaliśmy w artykule z 6 czerwca bieżącego roku.

Mieszkańcy zastanawiali się wówczas, kto odpowiada za ten nietypowy projekt i czy faktycznie nowy pas ruchu służy do tego, na co wskazuje. Pomysł wzbudził mnóstwo kontrowersji, a osoby, które potraktowały go z pełną powagą, natychmiast skrytykowały przedsięwzięcie.

Zamiast pozbywać się takich "nawyków" to jeszcze dają na to przyzwolenie. A jak ktoś kogoś potrąci na ich pasie to jeszcze mandat dostanie. Co za idiotyzm - komentowała jedna z naszych czytelniczek. Chyba kogoś pogięło, mam nadzieję, że miną upały i ten pomysł wraz z nimi - opiniowała inna z odbiorczyń.