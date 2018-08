Kto jeździ warszawskim metrem i co robi w oczekiwaniu na pociąg? Dzięki badaniom dokładnie poznaliśmy podróżnych

Ile lat ma statystyczna osoba podróżująca metrem? Co robi w oczekiwaniu na pociąg? Co roku Metro Warszawskie przeprowadza badanie, podczas którego ankieterzy dokładnie przepytują podróżujących podziemną koleją. Dzięki opublikowanym właśnie wynikom możemy się dowiedzieć, które aspekty funkcjonowania metra znajdują uznanie warszawiaków, a które oceniane są krytycznie. W dokumencie nie zabrakło też szczegółowych danych demograficznych. By poznać szczegóły "Badania zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego edycja 2018" wystarczy kliknąć w zdjęcie.