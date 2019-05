Kto jeździ warszawskim metrem i co robi w oczekiwaniu na pociąg? Dzięki badaniom dokładnie poznaliśmy podróżnych

Badania satysfakcji pasażerów są prowadzone przez Metro Warszawskie od czternastu lat. W tym roku oceny pasażerów zbierane były w dniach 16 – 22 czerwca 2018 r. na wszystkich 28 stacjach Metra. Wywiady „twarzą w twarz” przeprowadzano na peronach, przy pomocy tabletu według i kwestionariusza. Badanie miało taką strukturę, by jego wyniki można było porównać do zeszłorocznych analiz. Do rozmowy zapraszany był co trzeci pasażer przechodzący obok ankietera realizującego badanie. Łącznie w badaniu wzięły udział 2003 osoby – 1502 pasażerów linii M1 i 501 podróżujących linią M2. Na pytania dotyczące funkcjonowania warszawskiego metra można było odpowiedzieć posługując się pięcioma wariantami pięciostopniowej skali Likerta (odpowiedzi 5. zdecydowanie tak, 4. raczej tak, 3. ani tak ani nie, 2. raczej nie, 1. zdecydowanie nie).

Łukasz Kowalski, archiwum Polska Press