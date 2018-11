Kto otrzyma tytuł Luksusowej Marki Roku 2018?

Luksusowa Marka Roku to jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi liderów biznesowych sektora premium z Polski i z całego świata, a także osobistości ze świata kultury i sztuki.

To jedyna nagroda tego typu oraz jedyna taka statuetka wręczana luksusowym firmom, usługom i produktom premium na całym świecie. Wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Przez cały weekend odbywać się będą Targi Luksusu, na których wystawiać się będą firmy, które stawiają na najwyższą jakość. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnych panelach dyskusyjsnych na temat branży luksusowej.

To będzie luksusowy weekend nieustających atrakcji, koncertów, wystaw i pokazów mody.

Kto otrzyma w tym roku tytuł Luksusowej Marki Roku? Przekonamy się już niebawem…

Już teraz wejdź na www.luksusowamarkaroku.pl i zgłoś się do nas! Weź udział w największym biznesowym wydarzeniu końca roku.