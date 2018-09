Kto wygra wybory w Warszawie? Bitwa o stolicę trwa. Trzaskowski wyprzedza Jakiego [NASZ SONDAŻ]

Sztaby są już rozgrzane do czerwoności. Kandydaci wyszli do ludzi: rapują, rozmawiają, jeżdżą autobusem i... obiecują. To moment, gdy mieszkańcy zastanawiają się, kogo wybrać na najbliższe lata. Kto będzie najlepszym gospodarzem Warszawy? Sprawdziliśmy, jakie preferencje mają warszawiacy jeszcze przed wrzuceniem głosu do urny. Zwycięzca jest jeden, ale na plecach czuje oddech przeciwnika. Dalsza część artykułu poniżej.