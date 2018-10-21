Kto wygrał na Pradze-Północ? Wybory samorządowe Praga-Północ i Białołęka 2018. Frekwencja, rada dzielnicy

21 października odbędą się wybory samorządowe 2018. Tego dnia wybierzemy m.in. nowych członków rady miasta. Poniżej kandydaci na radnych w Warszawie. Okręg nr 6 obejmuje dzielnice Praga Północ i Białołęka. Listy wyborcze wystawiły tu m.in. PiS, PO i Nowoczesna (Koalicja Obywatelska), PSL, SLD, Kukiz'15, a także Jan Śpiewak, Inicjatywa Polska, Zieloni i Partia Razem (koalicja Wygra Warszawa).
Kto wygrał na Pradze-Północ? Wybory samorządowe Praga-Północ i Białołęka 2018. Frekwencja, rada dzielnicy
 Szymon Starnawski/Archiwum

Wybory samorządowe na Pradze-Północ i Białołęce. Frekwencja wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza podała wstępne dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Była ona niezwykle wysoka - 65.10%. Na Pradze-Północ zagłosowało 55.35% uprawnionych do oddania głosu; na Białołęce 67.57%.

Do godziny 17 głosowało 43,25 procenta z uprawnionych do głosowania mieszkańców Pragi-Północ oraz 48,21 w przypadku Białołęki.

Kto wygrał wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Komentarze, opinie, zdjęcia

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 6 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Praga Północ i Białołęka. Uprawnionych do głosowania jest tu 129 000 wyborców, którzy wybiorą 6 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 6.

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS

  1. OZDOBA Jacek Dawid, 26 lat, Warszawa
  2. KLIMIUK Wiktor,32 lata, Warszawa
  3. KĘDZIERSKI Sebastian Robert, 34 lata, Warszawa
  4. KOPKA Dorota, 44 lata, Warszawa
  5. BAŁDYGA Karolina, 19 lat, Warszawa
  6. WILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria, 59 lat, Warszawa
  7. PIST Sylwia Gabriela, 31 lat, Warszawa
  8. JASIŃSKA Katarzyna Elżbieta, 57 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)

  1. ROGUSKA Magdalena, 38 lat, Warszawa
  2. AUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława, 39 lat, Warszawa
  3. SZUSTEK Gabriela Beata, 41 lat, Warszawa
  4. DROBISZEWSKI Grzegorz Adam, 27 lat, Warszawa
  5. BOROWSKA Agnieszka Elżbieta, 46 lat, Warszawa
  6. MICHALSKI Piotr, 40 lat, Warszawa
  7. STACHURSKI Roman Kazimierz, 55 lat, Warszawa
  8. ŁABANOWSKI Aleksander Tomasz, 19 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15

  1. OLSZEWSKI Dariusz Stanisław, 47 lat, Warszawa
  2. WOJDAT Sławomir Leonard, 49 lat, Warszawa
  3. HAJDUK Kamil Łukasz, 30 lat, Warszawa
  4. MIODUSZEWSKI Daniel, 43 lata, Warszawa
  5. BUGALSKA Judyta Anna, 22 lata, Warszawa
  6. ZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta, 42 lata, Warszawa
  7. WOLIŃSKA Katarzyna, 28 lat, Warszawa
  8. ZAMORSKI Tomasz, 46 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL

  1. KLUCZYŃSKI Maciej Tomasz, 40 lat, Warszawa
  2. LUŚNIEWSKI Konrad, 67 lat, Warszawa
  3. DĄBROWSKA Julia Katarzyna, 18 lat, Warszawa
  4. SMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła, 44 lata, Warszawa
  5. ZAKRZEWSKI Ireneusz Adam, 63 lata, Warszawa
  6. SEWERYN Anna Maria, 19 lat, Warszawa

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Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem

  1. ARTYMOWSKI Jan August, 40, Warszawa
  2. OSYPIUK Anna Maria, 62 lata, Warszawa
  3. KOWALCZYK Waldemar Robert, 57 lat, Warszawa
  4. CHROBAK Jadwiga Władysława, 68 lat, Warszawa
  5. RYTEL Jerzy Marian, 61 lat, Warszawa
  6. PAKUŁA Mariola Monika, 51 lat, Warszawa
  7. WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor, 64 lata, Warszawa
  8. SAWCZUK Sebastian Jerzy, 43 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków

  1. RĘPALSKI Andrzej Adam, 43 lata, Warszawa
  2. TARASIUK Kalina Ewelina, 35 lat, Warszawa
  3. TOMASZEWICZ Maria Monika, 75 lat, Warszawa
  4. GÓRNIAK Wiesława, 66 lat, Warszawa
  5. NAKIELSKA-CREMERS Zofia, 69 lat, Warszawa
  6. ŁOJEK Karolina Maria, 22 lata, Warszawa
  7. PRUTIS Tadeusz Michał, 75 lat, Warszawa
  8. KOWALEWSKI Adam Jerzy, 44 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa

  1. WIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech, 32 lata, Warszawa
  2. NOWAK Agnieszka, 33 lata, Warszawa
  3. OSYPOWICZ Michał, 45 lat, Warszawa
  4. WIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga, 27 lat, Warszawa
  5. TRUŚCIŃSKI Łukasz, 35 lat, Warszawa
  6. MARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra, 39 lat, Warszawa
  7. TYSLER Marcin Piotr, 40 lat, Warszawa
  8. GRABOWSKA Agata Julia, 23 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców

  1. BASIŃSKI Piotr, 36 lat, Warszawa
  2. KAJM Katarzyna, 62 lata, Warszawa
  3. KRUK Marek Franciszek, 59 lat, Warszawa
  4. PORCZYK Katarzyna, 32 lata, Warszawa
  5. NIEBRZEGOWSKI Paweł Narcyz, 43 lata, Warszawa
  6. WIERZBICKA Małgorzata, 29 lat, Warszawa
  7. ŚPIEWAK Radosław, 39 lat, Warszawa
  8. POTENTAS Leszek Stanisław, 46 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza

  1. IKONOWICZ Piotr Igor, 62 lata, Warszawa
  2. BIELECKI Krzysztof, 80 lat, Warszawa
  3. REMBIEJEWSKA Ewa Marta, 38 lat, Warszawa
  4. PALARSKI Grzegorz, 44 lata, Warszawa
  5. KONOPKA Dariusz, 46 lat, Warszawa
  6. SALICH Krzysztof Marek, 68 lat, Warszawa
  7. KACZOR Wioletta, 42 lata, Warszawa
  8. KARAŚKIEWICZ Sylwia Anna, 32 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+

  1. RETELSKI Dariusz, 20 lat, Warszawa
  2. CIEŚLAK Maciej, 20 lat, Warszawa
  3. PYTLARCZYK Michał, 19 lat, Warszawa
  4. WIADROWSKA Anna Barbara, 51 lat, Warszawa
  5. PETYKIEWICZ Marzena Barbara, 31 lat, Warszawa
  6. PABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta, 42 lata, Warszawa
  7. KIERZKOWSKI Krzysztof Kamil, 18 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KW II Rzeczpospolita Polska

  1. TRZASKA Arkadiusz Zbigniew, 55 lat, Warszawa
  2. NOWAK Krystyna Elżbieta, 62 lata, Warszawa
  3. KUNA Anna Maria, 64 lata, Warszawa
  4. STRZĘPEK Anna Dominika, 38 lat, Warszawa
  5. JABŁOŃSKI Andrzej, 47 lat, Warszawa
  6. GAJDA Marcin Rafał, 38 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa

  1. ISKRA Marcin Piotr, 43 lata, Warszawa
  2. GODLEWSKI Rafał Dariusz, 40 lat, Warszawa
  3. DAWIDOWICZ Magdalena, 29 lat, Warszawa
  4. DUDKIEWICZ Aida Simona, 22 lata, Warszawa
  5. BRONISZEWSKI Paweł, 26 lat, Warszawa
  6. MATYSIAK Grażyna Dorota, 59 lat, Warszawa
  7. PIĘTKA Krzysztof Piotr, 29 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

  1. DĄBROWSKA-MAJEWSKA Maria Elżbieta, 62 lata, Warszawa
  2. LESZCZYŃSKI Marcin, 29 lat, Warszawa
  3. ŁOZA Marta, 38 lat, Warszawa
  4. FORNALSKA Natalia, 32 lata, Warszawa
  5. KOWALSKI Piotr Krzysztof, 44 lata, Warszawa
  6. POGŁUD-KISIELEWSKA Marzanna, 57 lat, Warszawa
  7. PACHNIK Cezary Zbigniew, 26 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Wolność w Samorządzie

  1. KŁOS Rafał Patryk, 20 lat, Warszawa
  2. TRACZ Agnieszka Zofia, 43 lata, Warszawa
  3. BARYGA Damian Dariusz, 19 lat, Warszawa
  4. TRACZ Weronika, 18 lat, Warszawa
  5. KŁOS Janina, 69 lat, Warszawa
  6. ZAKRZEWSKI Tomasz Łukasz, 29 lat, Warszawa
  7. CHUDOŃ Katarzyna Magdalena, 38 lat, Warszawa

Wideo

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Źródło: Kto wygrał na Pradze-Północ? Wybory samorządowe Praga-Północ i Białołęka 2018. Frekwencja, rada dzielnicy - Warszawa NaszeMiasto.pl
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22.10.2018, 23:37

wybory samorzadowe jeziorzany

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