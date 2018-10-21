Kto wygrał na Ursynowie? Wybory samorządowe Warszawa Ursynów, Wilanów 2018. Frekwencja, rada dzielnicy Ursynów, Wilanów

Wybory samorządowe na Ursynowie i w Wilanowie. Frekwencja wyborcza z godz. 17
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Była ona niezwykle wysoka - 72.94%. Na Ursynowie zagłosowało 68.68%, w Wilanowie 75.16%.
Do godziny 17 głosowało: Ursynów - 50.84%, Wilanów - 52.63 procenta z uprawnionych do głosowania mieszkańców.
Wilanów - kto do Rady Dzielnicy?
W Wilanowie wygrywa Koalicja Obywatelska uzyskując 45,11% głosów i w sumie 13 mandatów. Na drugim miejscu znalazło się Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (21,77% głosów i 5 mandatów). Kolejne było Prawo i Sprawiedliwość (15,6 proc% głosów, 2 mandaty). I na końcu - Pozytywny Wilanów (11,37% głosów, 1 mandat).
Rada dzielnicy Wilanów: Rafał Krzyżanowski, Marcin Tomasz Puchalski, Piotr Mikucki, Ewa Sadowska, Piotr Paweł Kulka, Przemysław Królicki, Danuta Aleksandra Zygańska, Bożena Halina Laskowska, Urszula Włodarska-Sęk, Anna Drewniak, Katarzyna Maria Radzikowska, Hubert Henryk Królak, Anna Świderska, Magdalena Grudzińska, Sylwia Wachowska, Stanisław Adam Orzeł, Paweł Józef Czarnecki, Olga Maria Skolimowska, Izabela Barbara Kopeć, Tomasz Kuszłejko, Małgorzata Anna Gabriel.
Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 8 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Ursynów i Wilanów. Uprawnionych do głosowania jest tu: Ursynów - 112 086, Wilanów - 26 914 wyborców, którzy wybiorą 6 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 8.
Kto wygrał wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Komentarze, opinie, zdjęcia
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS
- SZPĄDROWSKI Michał, 24 lata, Warszawa
- WAWRZYNIAK Marcin Henryk, 34 lata, Warszawa
- KASZTELAN Jolanta Krystyna, 66 lat, Warszawa
- URBANOWICZ Elżbieta Maria, 67 lat, Warszawa
- DANILUK Krzysztof Stanisław, 34 lata, Warszawa
- WILKOSZEWSKI Jakub Franciszek, 25 lat, Warszawa
- RZEPCZYŃSKI Juliusz Zbigniew, 62 lata, Warszawa
- SMALCERZ Ewa Maria, 59 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)
- GAJEWSKA Aleksandra Małgorzata, 29 lat, Warszawa
- ŻYŁKA Tomasz Andrzej, 58 lat, Warszawa
- JANCZAR Ewa, 50 lat, Warszawa
- WOŹNIAK Robert Andrzej, 41 lat, Warszawa
- DĄBROWSKI Przemysław Sławosz, 47 lat, Warszawa
- PAWŁOWSKA Iwona, 46 lat, Warszawa
- KRÓLAK Renata Monika, 42 lata, Warszawa
- WYSZYŃSKI Maciej, 49 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15
- SANKOWSKA-GRABCZUK Lidia Izabela, 32 lata, Warszawa
- SKWIERAWSKI Paweł, 44 lata, Warszawa
- KALICKI Marcin, 40 lat, Warszawa
- JASTRZĘBSKI Ludomir Paweł, 70 lat, Warszawa
- OLEWNIK Agnieszka, 42 lata, Warszawa
- BRYCZKOWSKA Dorota, 41 lat, Warszawa
- BUDREWICZ Paweł Marek, 42 lata, Warszawa
- ZDROJKOWSKI Łukasz Przemysław, 23 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL
- TYSZKA-HEBDA Małgorzata Bożena, 57 lat, Warszawa
- WOJCIECHOWSKI Michał, 34 lata, Warszawa
- NAZARUK Paulina Małgorzata, 36 lat, Warszawa
- BUGAJCZYK Sławomir Wojciech, 40 lat, Warszawa
- TYTUS Aleksandra, 24 lata, Warszawa
- MISIAK Andrzej, 70 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem
- GADZINOWSKI Piotr, 61 lat, Warszawa
- WASILEWSKA Dorota Barbara, 60 lat, Warszawa
- NIZIELSKI Mirosław Kazimierz, 76 lat, Warszawa
- FALISZEWSKI Tomasz Maria, 63 lata, Warszawa
- KOZAKIEWICZ Małgorzata, 43 lata, Warszawa
- CZAJKA Włodzimierz Józef, 64 lata, Warszawa
- MAKOWSKA Zenobia Wiktoria, 75 lat, Warszawa
- IZDEBSKI Andrzej Bolesław, 72 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa
- MISZTELA Dagmara Dorota, 52 lata, Warszawa
- MAZGAJSKA Joanna Iwona, 49 lat, Warszawa
- MORAWSKA Gabriela Maria, 45 lat, Warszawa
- URBAN Mateusz Józef, 37 lat, Warszawa
- MENTEL Dawid, 34 lata, Warszawa
- KRAWCZYK Dariusz Andrzej, 49 lat, Warszawa
- ŁUKOWSKA Janina, 61 lat, Warszawa
- OSTOLSKI Adam Edward, 39 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Wolnych i Solidarnych
- DEMECKI Wacław, 75 lat, Warszawa
- KULCZYCKI Adam, 67 lat, Warszawa
- OLASZ Halina, 74 lata, Warszawa
- KRÓL Halina Maria, 67 lat, Warszawa
- PIEGDOŃ Adam, 21 lat, Warszawa
- PIETRASZKIEWICZ Danuta Sabina, 77 lat, Warszawa
- PIEGDOŃ Elżbieta Barbara, 63 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+
- JEDNORALSKI Maciej Hubert, 29 lat, Warszawa
- KORDA Izabela Elżbieta, 33 lata, Warszawa
- MIELCAREK Agata Katarzyna, 40 lat, Warszawa
- WASIAK Kinga Diana, 20 lat, Warszawa
- GĄSIOR Jakub, 19 lat, Warszawa
- SYPUKA Daniel Jan, 19 lat, Warszawa
- SĘTOREK Maciej Maksymilian, 20 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie
- PRZEWŁOCKI Paweł Karol, 41 lat, Warszawa
- KWIECIŃSKA-OTACHEL Katarzyna Maja, 38 lat, Warszawa
- KOPALKO Piotr, 33 lata, Warszawa
- CYBULA Piotr Jan, 37 lat, Warszawa
- OSAS Małgorzata Justyna, 29 lat, Warszawa
- MARKIEWICZ Krzysztof Andrzej, 50 lat, Warszawa
- MARTON Małgorzata, 28 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców
- JANOWSKI Piotr, 53 lata, Warszawa
- ZAPOLSKI-DOWNAR Andrzej Mirosław, 71 lat, Warszawa
- KOŁPA-SZYMAŃSKA Paulina Anna, 39 lat, Warszawa
- WOLKE Bartłomiej, 35 lat, Warszawa
- WAJSZCZUK Jolanta Dorota, 49 lat, Warszawa
- JASIŃSKA Sylwia Maria, 52 lata, Warszawa
- KACPRZAK Arkadiusz Antoni, 70 lat, Warszawa
- BIENIASZ-ZĄBEK Lucyna Zofia, 68 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków
- SZAFARZ Sylwester Stanisław, 78 lat, Warszawa
- OLECHOWICZ Elżbieta, 54 lata, Warszawa
- SUWIŃSKA Grażyna, 58 lat, Warszawa
- BUCZYŃSKA Agnieszka Magdalena, 39 lat, Warszawa
- NALEWAJKO Grażyna Maria, 64 lat, Warszawa
- LEMPEK Jarosław Jan, 51 lat, Warszawa
- ANASZEWSKI Stanisław Sebastian, 27 lat, Warszawa
- WIŚNIEWSKA Joanna Kazimiera, 33 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa
- JAWORSKI Lech Włodzimierz, 52 lata, Warszawa
- BEDNAREK Piotr Mieczysław, 35 lat, Warszawa
- KOZYRA Bogdan Krzysztof, 55 lat, Warszawa
- USTRZYCKA Monika Luiza, 40 lat, Warszawa
- JAWORSKA-GILDE Małgorzata Monika, 50 lat, Warszawa
- TURKIEWICZ Danuta Wanda, 67 lat, Warszawa
- LITWIN Sławomir, 86 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza
- DUBIEL Jarosław Ryszard, 64 lata, Warszawa
- MORACZEWSKA Monika, 49 lat, Warszawa
- GRUCA Jacek Zbigniew, 57 lat, Warszawa
- SKRZYŃSKA Iwona Katarzyna, 49 lat, Warszawa
- STAWICKA Teresa Beata, 58 lat, Warszawa
- MUSZEL Tadeusz Zygmunt, 67 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Wolność w Samorządzie
- PRZYSTAWA Czesław, 58 lat, Warszawa
- KRZYSZTOFIK Joanna, 29 lat, Warszawa
- CYMERMAN-MACIEJOWSKA Marta, 34 lata, Warszawa
- ZAKRZEWSKI Maciej Grzegorz, 37 lat, Warszawa
- KARCZMAREWICZ Katarzyna Anna, 42 lata, Warszawa
- REDŁOWSKI Tomasz Zbigniew, 42 lata, Warszawa
- JASIŃSKI Daniel, 32 lata, Warszawa
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