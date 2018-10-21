Kto wygrał na Woli? Wybory samorządowe Warszawa Wola 2018. Frekwencja, rada dzielnicy Wola

Wybory samorządowe na Woli. Frekwencja wyborcza
Państwowa Komisja Wyborcza podała wstępne dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Była ona niezwykle wysoka - 65.10%. Na Woli zagłosowało 60.21%.
Do godziny 17 głosowało 44.82 procenta z uprawnionych do głosowania mieszkańców Woli.
Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 4 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Wola. Uprawnionych do głosowania jest tu 106 734 wyborców, którzy wybiorą 5 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 4.
Kto wygrał wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Komentarze, opinie, zdjęcia
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS
- SEMENIUK Olga Ewa, 29 lat, Warszawa
- BINKOWSKI Maciej Wojciech, 33 lata, Warszawa
- DOROSIŃSKI Rafał Sebastian, 35 lat, Warszawa
- JĘDA Maria Weronika, 25 lat, Warszawa
- CHLASTA Joanna, 31 lat, Warszawa
- RUBIEC Jarosław Rafał, 48 lat, Warszawa
- MROWIŃSKA Hanna, 59 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)
- SYBILSKI Tomasz Marcin, 45 lat, Warszawa
- NIEWITECKA Renata Maria, 37 lat, Warszawa
- KOŁOMYCKI Piotr Jerzy, 28 lat, Warszawa
- BUDZISZEWSKI Mariusz, 35 lat, Warszawa
- LEŚNIAK Edwin Bogdan, 21 lat, Warszawa
- KOŚCIELNIAK-MIĄDLICKA Anna Katarzyna, 34 lata, Warszawa
- ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata, 62 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL
- RYKOWSKI Konrad, 51 lat, Warszawa
- KALBARCZYK-PERZANOWSKA Anna, 43 lata, Warszawa
- RUDZIŃSKI Jan Tadeusz, 67 lat, Warszawa
- KULESZA Ewelina Bogumiła, 19 lat, Warszawa
- CHOŁAST Sylwester Adam, 55 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15
- ROSZKOWSKI Daniel, 30 lat, Warszawa
- STRZEMBOSZ Katarzyna Maria, 58 lat, Warszawa
- RUTKOWSKI Bogdan Robert, 55 lat, Warszawa
- GIELO Aneta Bożena, 38 lat, Warszawa
- SAWICKI Roman, 56 lat, Warszawa
- SAWICKA Beata, 55 lat, Warszawa
- ARENDT Piotr, 33 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem
- HARTMAN Jan Marek, 51 lat, Warszawa
- SITKO Andrzej, 45 lat, Warszawa
- OLECHOWSKA Helena, 60 lat, Warszawa
- ZIELENIEWSKI Rafał Roman, 63 lata, Warszawa
- OLSZEWSKA Urszula, 46 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa
- PERKOWSKI Karol Konrad, 25 lat, Warszawa
- BIAŁOŁĘCKA Dorota Barbara, 34 lata, Warszawa
- SAMOLIŃSKA Justyna, 29 lat, Warszawa
- LEWANDOWSKA Katarzyna, 30 lat, Warszawa
- RUDZKI Wiesław Wincenty, 71 lat, Warszawa
- BASIAGA Karol Robert, 22 lata, Warszawa
- ROMANOWSKA Agata Anna, 34 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Wolność w Samorządzie
- BANASIAK Paweł Piotr, 32 lata, Warszawa
- KOWALSKA Agnieszka, 47 lat, Warszawa
- SKIERSKA Agnieszka Dorota, 44 lata, Warszawa
- ŻMIGRODZKA Małgorzata Maria, 43 lata, Warszawa
- RYWCZYŃSKI Rafał, 24 lata, Warszawa
- CZERNIAWSKI Łukasz Wojciech, 27 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie
- KISIEL Jacek, 40 lat, Warszawa
- KLIKOWICZ Joanna, 33 lata, Warszawa
- DZIANO Janusz Adam, 59 lat, Warszawa
- CHYBOWSKA Ewa Danuta, 54 lata, Warszawa
- BRZOZOWSKI Daniel Paweł, 31 lat, Warszawa
- NOWAK-RADZIEJOWSKA Hanna Barbara, 38 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców
- RADULSKI Paweł, 38 lat, Warszawa
- KACPRZAK Hanna Elżbieta, 68 lat, Warszawa
- DYBOWSKI Paweł Szymon, 43 lata, Warszawa
- TABOROWICZ Mirosława Barbara, 71 lat, Warszawa
- MASYK Lewi Daniel, 25 lat, Warszawa
- SZANDECKA Elżbieta, 66 lat, Warszawa
- SZYMANEK Arkadiusz Waldemar, 51 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków
- WROŃSKI Marcin Edward, 38 lat, Warszawa
- ALEKSANDROWICZ Krystyna, 55 lat, Warszawa
- MIRSKI Kamil, 25 lat, Warszawa
- PIWOROWICZ Grzegorz, 47 lat, Warszawa
- LEWCZUK Aleksandra, 23 lata, Warszawa
- KULIŃSKA Karolina Beata, 23 lata, Warszawa
- BRALSKI Paweł Marek, 46 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza
- TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria, 54 lata, Warszawa
- DRABCZYK Teresa Maria, 57 lat, Warszawa
- KRAWCZYK Katarzyna Maria, 22 lata, Warszawa
- KUCZEWSKI Kamil Dariusz, 46 lat, Warszawa
- JANKOWSKI Krzysztof Jerzy, 44 lata, Warszawa
- KUCHARSKA Karolina Julia, 38 lat, Warszawa
- BABECKI Wojciech Antoni, 75 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+
- TANAJNO Paweł Jan, 42 lata, Warszawa
- MURAWSKI Gabriel, 18 lat, Warszawa
- ŁUCZYŃSKI Kamil, 20 lat, Warszawa
- HENKELMAN Julia Anna, 18 lat, Warszawa
- WIECZOREK Natalia Aleksandra, 18 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KW II Rzeczpospolita
- KOCHAŃSKI Piotr Paweł, 56 lat, Warszawa
- CHOROMAŃSKA Grażyna, 62 lata, Warszawa
- DYMKOWSKA Elżbieta, 56 lat, Warszawa
- KUBUSZEWSKA Małgorzata Anna, 48 lat, Warszawa
- NIEMIRA Krzysztof, 54 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa
- PRZEPIÓRKA Krzysztof Tadeusz, 59 lat, Warszawa
- KAMIEŃSKA Joanna Urszula, 35 lat, Warszawa
- SAWICKI Leszek Maciej, 27 lat, Warszawa
- BRONISZEWSKA Paulina, 28 lat, Warszawa
- KRZOSEK Tomasz, 31 lat, Warszawa
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