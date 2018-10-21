Kto wygrał na Woli? Wybory samorządowe Warszawa Wola 2018. Frekwencja, rada dzielnicy Wola

21 października odbyły się wybory samorządowe 2018. Tego dnia wybierzemy m.in. nowych członków rady miasta. Poniżej kandydaci na radnych w Warszawie. Okręg nr 4 obejmuje dzielnicę Wola. Listy wyborcze wystawiły tu m.in. PiS, PO i Nowoczesna (Koalicja Obywatelska), PSL, SLD, Kukiz'15, Miasto Jest Nasze, a także Jan Śpiewak, Inicjatywa Polska, Zieloni i Partia Razem (koalicja Wygra Warszawa).
Kto wygrał na Woli? Wybory samorządowe Warszawa Wola 2018. Frekwencja, rada dzielnicy Wola
 Małgorzata Genca

Wybory samorządowe na Woli. Frekwencja wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza podała wstępne dane dotyczące frekwencji w Warszawie. Była ona niezwykle wysoka - 65.10%. Na Woli zagłosowało 60.21%.

Do godziny 17 głosowało 44.82 procenta z uprawnionych do głosowania mieszkańców Woli.

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 4 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnicy Wola. Uprawnionych do głosowania jest tu 106 734 wyborców, którzy wybiorą 5 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 4.

Kto wygrał wybory samorządowe 2018 w Warszawie. Komentarze, opinie, zdjęcia

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS

  1. SEMENIUK Olga Ewa, 29 lat, Warszawa
  2. BINKOWSKI Maciej Wojciech, 33 lata, Warszawa
  3. DOROSIŃSKI Rafał Sebastian, 35 lat, Warszawa
  4. JĘDA Maria Weronika, 25 lat, Warszawa
  5. CHLASTA Joanna, 31 lat, Warszawa
  6. RUBIEC Jarosław Rafał, 48 lat, Warszawa
  7. MROWIŃSKA Hanna, 59 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)

  1. SYBILSKI Tomasz Marcin, 45 lat, Warszawa
  2. NIEWITECKA Renata Maria, 37 lat, Warszawa
  3. KOŁOMYCKI Piotr Jerzy, 28 lat, Warszawa
  4. BUDZISZEWSKI Mariusz, 35 lat, Warszawa
  5. LEŚNIAK Edwin Bogdan, 21 lat, Warszawa
  6. KOŚCIELNIAK-MIĄDLICKA Anna Katarzyna, 34 lata, Warszawa
  7. ŻUBER-ZIELICZ Małgorzata, 62 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL

  1. RYKOWSKI Konrad, 51 lat, Warszawa
  2. KALBARCZYK-PERZANOWSKA Anna, 43 lata, Warszawa
  3. RUDZIŃSKI Jan Tadeusz, 67 lat, Warszawa
  4. KULESZA Ewelina Bogumiła, 19 lat, Warszawa
  5. CHOŁAST Sylwester Adam, 55 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15

  1. ROSZKOWSKI Daniel, 30 lat, Warszawa
  2. STRZEMBOSZ Katarzyna Maria, 58 lat, Warszawa
  3. RUTKOWSKI Bogdan Robert, 55 lat, Warszawa
  4. GIELO Aneta Bożena, 38 lat, Warszawa
  5. SAWICKI Roman, 56 lat, Warszawa
  6. SAWICKA Beata, 55 lat, Warszawa
  7. ARENDT Piotr, 33 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem

  1. HARTMAN Jan Marek, 51 lat, Warszawa
  2. SITKO Andrzej, 45 lat, Warszawa
  3. OLECHOWSKA Helena, 60 lat, Warszawa
  4. ZIELENIEWSKI Rafał Roman, 63 lata, Warszawa
  5. OLSZEWSKA Urszula, 46 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa

  1. PERKOWSKI Karol Konrad, 25 lat, Warszawa
  2. BIAŁOŁĘCKA Dorota Barbara, 34 lata, Warszawa
  3. SAMOLIŃSKA Justyna, 29 lat, Warszawa
  4. LEWANDOWSKA Katarzyna, 30 lat, Warszawa
  5. RUDZKI Wiesław Wincenty, 71 lat, Warszawa
  6. BASIAGA Karol Robert, 22 lata, Warszawa
  7. ROMANOWSKA Agata Anna, 34 lata, Warszawa
Na kogo głosować w wyborach 2018

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Wolność w Samorządzie

  1. BANASIAK Paweł Piotr, 32 lata, Warszawa
  2. KOWALSKA Agnieszka, 47 lat, Warszawa
  3. SKIERSKA Agnieszka Dorota, 44 lata, Warszawa
  4. ŻMIGRODZKA Małgorzata Maria, 43 lata, Warszawa
  5. RYWCZYŃSKI Rafał, 24 lata, Warszawa
  6. CZERNIAWSKI Łukasz Wojciech, 27 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

  1. KISIEL Jacek, 40 lat, Warszawa
  2. KLIKOWICZ Joanna, 33 lata, Warszawa
  3. DZIANO Janusz Adam, 59 lat, Warszawa
  4. CHYBOWSKA Ewa Danuta, 54 lata, Warszawa
  5. BRZOZOWSKI Daniel Paweł, 31 lat, Warszawa
  6. NOWAK-RADZIEJOWSKA Hanna Barbara, 38 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców

  1. RADULSKI Paweł, 38 lat, Warszawa
  2. KACPRZAK Hanna Elżbieta, 68 lat, Warszawa
  3. DYBOWSKI Paweł Szymon, 43 lata, Warszawa
  4. TABOROWICZ Mirosława Barbara, 71 lat, Warszawa
  5. MASYK Lewi Daniel, 25 lat, Warszawa
  6. SZANDECKA Elżbieta, 66 lat, Warszawa
  7. SZYMANEK Arkadiusz Waldemar, 51 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków

  1. WROŃSKI Marcin Edward, 38 lat, Warszawa
  2. ALEKSANDROWICZ Krystyna, 55 lat, Warszawa
  3. MIRSKI Kamil, 25 lat, Warszawa
  4. PIWOROWICZ Grzegorz, 47 lat, Warszawa
  5. LEWCZUK Aleksandra, 23 lata, Warszawa
  6. KULIŃSKA Karolina Beata, 23 lata, Warszawa
  7. BRALSKI Paweł Marek, 46 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza

  1. TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria, 54 lata, Warszawa
  2. DRABCZYK Teresa Maria, 57 lat, Warszawa
  3. KRAWCZYK Katarzyna Maria, 22 lata, Warszawa
  4. KUCZEWSKI Kamil Dariusz, 46 lat, Warszawa
  5. JANKOWSKI Krzysztof Jerzy, 44 lata, Warszawa
  6. KUCHARSKA Karolina Julia, 38 lat, Warszawa
  7. BABECKI Wojciech Antoni, 75 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+

  1. TANAJNO Paweł Jan, 42 lata, Warszawa
  2. MURAWSKI Gabriel, 18 lat, Warszawa
  3. ŁUCZYŃSKI Kamil, 20 lat, Warszawa
  4. HENKELMAN Julia Anna, 18 lat, Warszawa
  5. WIECZOREK Natalia Aleksandra, 18 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KW II Rzeczpospolita

  1. KOCHAŃSKI Piotr Paweł, 56 lat, Warszawa
  2. CHOROMAŃSKA Grażyna, 62 lata, Warszawa
  3. DYMKOWSKA Elżbieta, 56 lat, Warszawa
  4. KUBUSZEWSKA Małgorzata Anna, 48 lat, Warszawa
  5. NIEMIRA Krzysztof, 54 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa

  1. PRZEPIÓRKA Krzysztof Tadeusz, 59 lat, Warszawa
  2. KAMIEŃSKA Joanna Urszula, 35 lat, Warszawa
  3. SAWICKI Leszek Maciej, 27 lat, Warszawa
  4. BRONISZEWSKA Paulina, 28 lat, Warszawa
  5. KRZOSEK Tomasz, 31 lat, Warszawa

Wideo

Sylwia Torcińska

Źródło: Kto wygrał na Woli? Wybory samorządowe Warszawa Wola 2018. Frekwencja, rada dzielnicy Wola - Warszawa NaszeMiasto.pl
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