Kubuś potrzebuje krwi. Ośmiolatek walczy ze złośliwym rakiem

Paweł Adamowicz po operacji w UCK. Stan prezydenta bardzo ciężki. "Nie oddycha samodzielnie"

Prezydent Paweł Adamowicz po operacji w UCK, która trwała 5 godzin, jest wciąż w bardzo ciężkim stanie. Do szpitala trafił po ataku nożownika, do którego doszło podczas "Światełka do Nieba" w ramach WOŚP, 13 stycznia 2019 roku. - Prezydent nie oddycha samodzielnie - poinformował ...