"Kuchenne Rewolucje": najbardziej kontrowersyjne odcinki w historii programu. Na pewno ich nie zapomnimy! Widziałeś je?

Przez kilka lat, od kiedy TVN emituje "Kuchenne rewolucje", program zyskał tysiące fanów, a Magda Gessler – wielką karierę. Sukces i sławę udało się osiągnąć także tym restauracjom, które zaufały kontrowersyjnej restauratorce i wprowadziły w życie jej rady. Wiele restauracji, które brały udział w "Kuchennych rewolucjach", od dawna zostało zamkniętych na cztery spusty, a pamięć o nich przetrwała tylko dzięki… przebiegu wizyty Magdy Gessler.

Nieudane "Kuchenne Rewolucje": restauracje bez sukcesów, ale ze skandalami

Najgorsze "Kuchenne rewolucje"? To nie tylko te, które ostatecznie zakończyły się fiaskiem restauracji – takich było sporo. Najgorsze Kuchenne rewolucje to te, w których już w momencie przyjazdu Magdy Gessler, właściciele byli bardzo negatywnie nastawieni do niej i do jej pomysłów. Niektórzy być może naiwnie liczyli, że Magda Gessler naprawi sytuację lokalu jak za dotknięciem magicznej różdżki, nie zmieniając, w ich opinii świetnych, pozycji w menu, wystroju czy sposobu traktowania pracowników. Inni nawet nie ukrywali, że zaprosili restauratorkę nie po to, by przeprowadziła w ich restauracji zmiany, ale by "Kuchenne rewolucje" zapewniły im szybką i tanią reklamę.

Kontrowersje w "Kuchennych Rewolucjach"

Skandale w "Kuchennych Rewolucjach" często dawały echa jeszcze długo po emisji odcinka. W wieloletniej historii programu nie brakowało restauratorów, którzy poza kamerami, bardzo często za pośrednictwem Facebooka, wydawali opinie o Magdzie Gessler i jej radach. Zdarzali się też tacy, którzy byli do tego stopnia oburzeni tym, co zobaczyli w telewizji, że zakładali sprawy w sądzie, oskarżając "Kuchenne Rewolucje" o przedstawianie ich w przekłamany sposób.

Jedno jest pewne. Najgorsze "Kuchenne Rewolucje" oglądają się najlepiej i zostają w pamięci na długo. Zanim 18. sezon zaskoczy nas nowymi historiami, przypomnijmy sobie najbardziej kontrowersyjne odcinki z poprzednich sezonów!

Kuchenne Rewolucje: Magda Gessler w Hot Burger Bistro w Białymstoku