Kuchenne Rewolucje Warszawa. Było "Bistro Tarchomin" jest hiszpańska "Viva Ibiza". Co zmieniło się przy Odkrytej?

Kuchenne Rewolucje Warszawa - co zmieniło się w Bistro Tarchomin

Niewielki bar na Tarchominie to drugi obok "Bielany Bielany" warszawski lokal odwiedzony przez Magdę Gessler w ostatnim czasie. Restauratorka zawitała na Tarchomin w połowie stycznia 2019, zmieniając bistro w restaurację hiszpańską.

W menu pojawiły się hiszpańskie tortille, krewetki z grilla, owoce morza. Dawny szyld zastąpiono nazwą "Viva Ibiza". Plastikowe krzesła i bezpłciowy biały wystrój zmieniono w taki sposób, by wnętrze przypominała hiszpańską tawernę czy tapas bar. Menu z kuchni międzynarodowej zmieniło się w typowo hiszpańskie. Czy to oznacza koniec problemów właścicieli? - Tam był chińczyk, pizzeria Biesiadowo, Bar Tarchomin i ostatni od kilku miesięcy Bistro Tarchomin - piszę jedna z mieszkanek.

Kuchenne Rewolucje Warszawa - Viva Ibiza już działa

Trudno oceniać jak z nowym menu poradzą sobie kucharze dawnego Bistro. Jak na razie, lokal funkcjonuje w sieci pod starą nazwą, a na profilu Bistro znajdziemy zdjęcia po rewolucji Magdy Gessler. Na wciąż funkcjonującej stronie Bistrotarchomin.pl znajdziemy jedynie menu pełne włoskich z smaków uzupełnione o pozycje takie, jak chociażby wołowy burger. "Viva Ibiza" już funkcjonuje. Przebieg samej rewolucji będziemy mogli obejrzeć zapewne w kolejnym sezonie kuchennych rewolucji, na wiosnę tego roku.

Kuchenne Rewolucje Warszawa - ile restauracji odwiedziła Magda Gessler?

Program Kuchenne Rewolucje emitowany jest w telewizji TVN od 2010 roku. Do tej pory, w ciągu 18 sezonów show, Warszawa pojawiła się na antenie dwanaście razy. Część z lokali, które wystąpiły w programie nie przetrwało jednak próby czasu. Były to m.in. Grande Azzuro,Valencia, Wook and Roll. Nie tak dawno temu opisywaliśmy historię restauracji Bielany Bielany (dawna Karuzela Smaku).

