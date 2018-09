Kultowe Sneakersy kiedyś i dziś

Mniej więcej w 1892 pochodząca ze Stanów Zjednoczonych firma Rubber Company stworzyła nieco wygodniejsze trampki z gumową podeszwą i cholewką wyprodukowaną z płótna. Nazwano je Keds i kilka lat później rozpoczęto ich masową produkcję. Dość szybko otrzymały nazwę Sneakers, która wywodzi się od słowa „sneak”, czyli „skradać się”. Wszystko to dlatego, że osoby chodzące w tych butach poruszały się na tyle bezszelestnie, że bez większego problemu mogły się za kimś skradać.

Modele dla sportowców

Na początku XX wieku obuwie sportowe noszone było głównie przez sportowców – na boisku, koszykarskim parkiecie, czy też bieżni. Jednak sytuacja ta zaczęła się zmieniać mniej więcej w połowie XX wieku. To właśnie wtedy osoby młode zaczęły nosić Sneakersy, jako jeden z elementów codziennych stylizacji. Ich ceny początkowo były bardzo wysokie, a posiadanie najpopularniejszych modeli stanowiło komunikat, że ich posiadacz śledzi aktualne trendy i ma pojęcie o modzie.

To właśnie w tym czasie zaczęto tworzyć pierwsze kolaboracje. Istotnym dla populacji Sneakersów kazał się rok 1984, w którym to Michael Jordan podpisał kontrakt z marką Nike. Jednocześnie zadeklarował on, że grając na boisku, będzie nosić wyłącznie obuwie Nike Air Jordan. Sygnowane jego nazwiskiem buty wyprodukowano w kolorze czarno-czerwonym, natomiast NBA dopuszczała jedynie obuwie białe. Dlatego też firma Nike za każdy rozegrany mecz Jordana w popularnych kicksach była zmuszona płacić grzywnę, a model Sneakersów otrzymał dzięki temu przydomek „banned” i ogromną popularność.

Jak sytuacja wygląda współcześnie?

Jeszcze kilka lat temu Sneakersy znaleźć można było głównie w ofercie marek sportowych, takich jak Adidas, New Balance, Nike (np.buty Nike Sportswear ) czy Reebok. Dziś, tego typu obuwie dostępne jest także w kolekcjach największych, światowych projektantów, takich jak Casadei, czy Gucci. Świat mody zdecydował się też pójść krok dalej i popularne stały się kolekcje sportowych marek tworzonych we współpracy z ikonami świata mody, sportu oraz muzyki, a wszystko po to, by zaspokoić oczekiwania każdego klienta.

Sneakersy zawdzięczają swoją popularność nie tylko niebanalnemu designowi, ale też uniwersalności, która sprawia, że można łączyć je z wieloma stylizacjami w różnych stylach. Te sportowe buty w stylu retro mogą stać się komfortową oraz modną alternatywą dla innych butów, a do tego pasują praktycznie do każdej stylizacji. Aby więc zyskać modny wygląd odzwierciedlający naszą osobowość, wystarczy naprawdę niewiele. Dobrym pomysłem może okazać się także połączenie Sneakersów ze strojem nieco bardziej eleganckim. Na takie połączenie decyduje się coraz więcej osób lubiących eksperymentować oraz bawić się modą.

Swoją popularność Sneakersy zawdzięczają przede wszystkim bogatej historii, bardzo dużej wygodzie oraz szerokiemu wyborowi modeli. Tak duża różnorodność kolorystyczna sprawia, że każda osoba zainteresowana ich nabyciem z pewnością znajdzie coś dla siebie. Co więcej, buty te są bardzo wygodne, dlatego też nawet wielogodzinne ich noszenie nie będzie sprawiać najmniejszego nawet dyskomfortu.