Po wielu latach kultowy zespół z lat ’90 wraca na scenę. 7 kwietnia wystąpią w Atlas Arenie. Mamy dla was dwa podwójne zaproszenia na ten koncert.

Jeśli wychowaliście się w latach 90' z pewnością pamiętacie grupę dziwnie wyglądającą grupę hipisów, którym przewodził uroczy blondyn z gitarą. Jeśli nadal nie wyrośliście z miłości do rodziny Kelly'ch, pewnie ucieszy was informacja o reaktywacji grupy. Po wielu latach milczenia The Kelly Family powraca na scenę. W 2018 zagrają w Polsce 3 koncerty 6, 7 i 8 czerwca w Sopocie, Łodzi oraz Krakowie.Wystarczy, że napiszesz krótko dlaczego chcesz pójść właśnie na koncert Kelly Family. Odpowiedź wyślij na maila konkursy@naszemiasto.pl w temacie wpisując ŁÓDŹ.Jury nagrodzi dwie najciekawsze odpowiedzi, których autorów nagrodzi podwójnym zaproszeniem.Na odpowiedzi czekamy do 11 marca, do godz. 23.59