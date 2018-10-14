Культурне пробудження та знесення стін. Вам потрібно це знати

Новий плакат фестивалю символізує культурне «пробудження до України». «Ідея третьої едиції полягає в тому, щоб показати сучасну українську кінематографію. Цьогорічний фестиваль прагне «знести стіни», побудовані обидвома сторонами зі стереотипів і схем, які не дозволяють нам відкритись на нову якость в польсько-українських відносинах», - пишуть організатори фестивалю. І додають, що Україна також є країною молодих, творчих людей, які зосереджуються на сучасності та розвитку.

Варшавський фестиваль покаже це в багатій фільмовій програмі, концерті і виставці сучасного мистецтва. - Будуть гості, зустрічі та розмови про те, як виглядає життя українців, - каже Йоанна Савицька - Гайін, відповідальна за просування поді.

Потреба в розмові

В програмі цьогорічної едиції знайдеться найновіша продукція - художні та документальні фільми, а також польсько-українська копродукція. В планах є також покази для наймолодших глядачів.

Ми хочемо, щоб фестиваль промовив голосом справжньої України, тому до програмної команди ми запросили українців, які проживають в Польщі протягом декількох років - каже директор фестивалю Беата Бєронська. - Дві попередні едиції показали, наскільки сильна є потреба в розмові, взаємному пізнанні та розумінні. У Польщі проживає все більше українців, це наші сусіди, співпрацівники, колеги. Вони приїжджають втікаючи перед війною або в пошуках кращого життя. Ми хочемо, щоб кінофестиваль «УКРАЇНА!» символічно побудував міст між поляками та українцями, щоб був можливістю для партнерської розмови та взаємної розваги", - додає Бєронська.

Що в програмі?

Цього року на фестивалі буде показана, серед інших, українсько-польсько-македонська продукція "Коли падають дерева". Це повнометражний дебют народженої в Києві режисерки, сценаристки та письменниці Марисі Нікітюк, з картинами Міхала Енглерта, який вважається провідником змін поколінь в українському кінематографі. Фільм був представлений в розділі "Панорама" під час цьогорічного фестивалю в Берліналі, а також отримав нагороду на кінофестивалі в Одесі за одну з головних ролей Анастаз’ї Пустовіт.

Дія відбувається в маленькому селі в Україні, де непокірлива дівчина пізнає життя, спостерігаючи за романом своєї двоюрідної сестри з місцевим хуліганом. Коли він втікає після вчинення злочину, вона змушена вийти заміж за іншого.

На фестивалі ми також побачимо український трилер під назвою «Брама» режисера Володимира Тихого. Фільм розповідає про сім'ю, яка залишилася в зоні відчуження після аварії на атомній електростанції в Чорнобилі. «Брама» - це погляд на Чорнобиль, якого раніше ще не було. Зазвичай аварію на атомній станції розглядають через призму статистичних даних: скільки загинули, хворіли. Не було самого заглиблення в психологію тих, хто пережив трагедію. Фільм зосереджується на тому, що відбулося з людиною, яка опинилася в епіцентрі катастрофи не тільки екологічної, а й культурної – так фільм описує режисер Володимир Тихий.

Важливі теми

Ще одним фільмом на фестивалі буде нагороджений на Каннському кінофестивалі «Донбас» Сергія Лозниці, який розглядає в ньому російсько-український конфлікт. - Для мене дуже важливо звернути увагу міжнародної громадської думки на проблему Донбасу - каже про свій найновіший фільм Лозниця. – Тут не йдеться про один регіон, країну або політичну систему, а про людство і цивілізації в цілому, про кожного з нас. - додає режисер. «Донбас» - це український кандидат на отримання «Оскара».

Важливою частиною кінофестивалю стане вечір присвячений українському режисеру Олегові Сенцову, який після протесту проти російської анексії Криму був заарештований у його будинку у травні 2014 р., перевезений до Росії, і після більш ніж року перебування за гратами, звинувачений у тероризмі та засуджений на 20 років ув'язнення.

Олег Сенцов, який здобув похвалу за дебютний фільм "Гравець" на кінофестивалі в Роттердамі в 2012 році, підтримується спільнотою кінематографістів. З 16 травня він проводить голодовку і вимагає звільнення всіх українських політичних ув'язнених, яких затримують в Росії. Кінофестиваль «Україна!» підтримує Сенцова -організовує щороку збірку грошей та проводить серед глядачів інформаційну кампанію про нього.