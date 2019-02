Kumulacja emocji w programie Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym!

Tor

Uczestnicy mistrzostw będą rywalizować na drewnianym, owalnym torze o długości 250 metrów, którą wyznacza czarna linia, znajdująca się tuż nad wewnętrzną krawędzią toru. Linia startu i mety wyznaczona jest dokładnie w połowie jednej z prostych, a po przeciwnej stronie toru znajduje się również dodatkowa linia startu i mety konkurencji na dochodzenie.

Około 90 centymetrów od dolnej krawędzi toru biegnie czerwona linia, wyznaczająca granicę strefy wyprzedzania w konkurencjach sprinterskich (stąd czerwona linia nazywana jest często „sprinterską”). Zawodnicy nie mogą wyprzedzać poniżej tej linii. Niebieska linia, znajdująca się bliżej środka toru, wykorzystywana jest m.in. w madisonie i wyznacza obszar, w którym powinni znajdować się zawodnicy, aktualnie nie biorący aktywnego udziału w rywalizacji.

Aby umożliwić zawodnikom utrzymanie stałej prędkości (rowery do jazdy na torze nie posiadają hamulców i tzw. wolnobiegu, co oznacza, że zawodnik musi nieprzerwanie pedałować), tor na wirażach jest nachylony, w najbardziej stromym miejscu o około 45 stopni. Umożliwia to jazdę z prędkością, dochodzącą nawet do ok. 70 km/h, co czyni konkurencje torowe niezwykle widowiskowymi i emocjonującymi dla kibiców.

Sprint indywidualny (klasyczny)

Konkurencja, w której bierze udział dwóch zawodników, rywalizujących na dystansie 3 okrążeń. Charakterystyczną cechą tej konkurencji jest fakt, że w początkowej fazie rywalizacji zawodnicy walczą o to, by zająć pozycję za plecami rywala, ponieważ to drugi zawodnik ma większe możliwości kontrolowania sytuacji i zaskoczenia przeciwnika. Stąd częste i bardzo lubiane przez publiczność tzw. „stójki”, czyli sytuacje, w których zawodnicy zatrzymują się obok siebie, czekając na ruch rywala. Mogą to zrobić po przejechaniu co najmniej połowy okrążenia, a jednorazowy czas zatrzymania nie powinien być dłuższy, niż 30 sekund.

Sprint drużynowy (zwany olimpiskim)

Wyścig ze startu zatrzymanego, w którym rywalizują dwie drużyny: 2-osobowe w przypadku kobiet lub 3-osobowe wśród mężczyzn. Podstawową zasadą rywalizacji jest konieczność zmiany prowadzącego zawodnika po przejechaniu jednego okrążenia toru. Panowie rywalizują więc na dystansie 3 okrążeń, panie mają do pokonania 2 okrążenia toru.

Wyścigi na dochodzenie (rozgrywane indywidualnie lub drużynowo)

Start do rywalizacji na dochodzenie, w której bierze udział dwóch zawodników (lub dwie 4-osobowe drużyny) następuje po przeciwległych stronach toru. Wyścigi rozgrywane są na dystansie 4 kilometrów (w przypadku kobiet są to 3 kilometry), a celem rywalizacji jest dogonienie zawodnika lub drużyny, jadących po przeciwnej stronie toru. Jeśli to się nie uda, o zwycięstwie decyduje czas przejechania całego dystansu. W przypadku konkurencji drużynowej liczony jest czas trzeciego zawodnika lub zawodniczki w drużynie.

Jazda na czas

Indywidualne zmagania na dystansie 1000 metrów (mężczyźni) lub 500 metrów (kobiety). Kolarze rozpoczynają jazdę za pomocą specjalnej maszyny startowej, która uwalnia rower i rozpoczyna pomiar czasu. Zwycięża zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona cały dystans.

Keirin

Niezwykle widowiskowa konkurencja, rozgrywana na dystansie 3 okrążeń (750 metrów). Bierze w niej udział 6 zawodników, którzy przez pierwsze okrążenia jadą za tzw. derną – specjalnym motocyklem, którego nie można wyprzedzać i który dyktuje tempo całej stawce, stopniowo przyspieszając. Na 3 okrążenia przed metą derna zjeżdża z toru, a kolarze rozpoczynają walkę o to, kto jako pierwszy przejedzie przez linię mety.

Scratch

Konkurencja pod względem zasad najbardziej zbliżona do wyścigów szosowych: wyścig ze startu wspólnego, w którym bierze udział 24 zawodników, rywalizujących na dystansie 15 km (mężczyźni) lub 10 km (kobiety). Zwycięzcą jest zawodnik, który jako pierwszy przejedzie przez linię mety.

Wyścig punktowy

To również wyścig ze startu wspólnego, ale rozgrywany na dłuższych dystansach: 40 km dla mężczyzn i 25 km dla kobiet. Od scratcha odróżnia go jednak to, że co 16. okrążenie (w przypadku kobiet co 10.) rozgrywane są lotne finisze, za które przyznawane są punkty pierwszym czterem finiszującym zawodnikom: odpowiednio 5, 3, 2 i 1 punkt. Na ostatnim finiszu, kończącym rywalizację, liczba punktów jest podwajana. Zawodnicy mogą też zdobywać dodatkowe punkty: 20 za każde okrążenie, nadrobione względem reszty stawki (taka sama liczba punktów można też być odjęta za stratę okrążenia). O zwycięstwie w wyścigu decyduje suma zdobytych punktów, a w sytuacji, kiedy taką samą liczbę punktów ma dwóch lub więcej zawodników, zwycięża ten, który jako pierwszy przejedzie linię mety.

Madison

Jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji, rozgrywanych na torze. W wyścigu, rozgrywanym na dystansie 50 km (mężczyźni) lub 30 km (kobiety), biorą udział reprezentacje, złożone z dwóch zawodników, z których jeden aktywnie uczestniczy w walce, a drugi odpoczywa, jadąc w górnej części toru (powyżej niebieskiej linii). Co kilka okrążeń zawodnicy zamieniają się rolami, przy czym zmiana polega na złapaniu partnera za rękę i efektownym wypchnięciu go do przodu przez zawodnika, oddającego zmianę. Podobnie jak w wyścigu punktowym, co 20 okrążeń (co 12 w przypadku rywalizacji kobiet) rozgrywane są punktowane sprinty, a drużyny mogą też nadrabiać okrążenia względem peletonu. O zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności liczba przejechanych okrążeń, następnie suma zdobytych punktów, a jeśli dwóch lub więcej zawodników dysponuje taką samą liczbą okrążeń i punktów, decyduje miejsce, wywalczone w finałowym sprincie.

Omnium

Kolarski wielobój, wymagający od zawodników niezwykłej wytrzymałości. Na rywalizację w omnium składają się 4 konkurencje, rozgrywane w ciągu jednego dnia:

- scratch (na dystansie 10 km dla mężczyzn lub 7,5 km dla kobiet)

- wyścig tempowy (10 km dla mężczyzn lub 7,5 km dla kobiet, rozgrywany na podobnych zasadach, jak wyścig punktowy, ale począwszy od 4. okrążenia, sprinty rozgrywane są na każdym okrążeniu. Zwycięzca każdego sprintu otrzymuje 1 punkt, za nadrobienie okrążenia można zyskać 20 punktów, a o wyniku rywalizacji decyduje suma zdobytych punktów).

- wyścig eliminacyjny (rywalizacja ze startu wspólnego, w której po każdym lotnym sprincie, rozgrywanym na co drugim okrążeniu, odpada zawodnik, który jako ostatni przejedzie linię mety. Wyścig rozgrywany jest do finiszu, w którym uczestniczy dwóch najlepszych zawodników)

- wyścig punktowy (na dystansie 20 km dla mężczyzn lub 15 km dla kobiet)

W każdej konkurencji omnium przyznawane są punkty, odpowiednio do miejsca, jakie zawodnik zajął w danej konkurencji (1 punkt za zwycięstwo, 2 za drugie miejsce itd.). Konkurencję omnium wygrywa kolarz z najmniejszą liczbą punktów.

Program Mistrzostw Świata jest skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić kibicom, zarówno obecnym na torze, jak i oglądającym relację w mediach, najwyższy poziom emocji już od pierwszego dnia imprezy. Harmonogram poszczególnych konkurencji dostępny jest pod adresem: http://www.pruszkow2019.pl/aktualnosci/harmonogram/

Serdecznie zapraszamy!

Kluczowe informacje:

➢ TISSOT UCI Track Cycling World Championships 2019 - Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym Pruszków 2019

➢ miejsce: tor kolarski Arena Pruszków, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków

➢ Start: środa, 27 lutego 2019, godz. 13:00 (CET), ceremonia otwarcia: godz. 17:30 (CET)

➢ Zakończenie: niedziela, 3 marca 2019, ok. godz. 17:00 (CET)

➢ Szczegółowe informacje: http://pruszkow2019.pl

➢ Bilety: www.eBilet.pl

➢ Akredytacje dla mediów: http://uci.wingsmedia.it (proces akredytacyjny trwa do 26.02.2019)

➢ Wszystkie informacje prasowe na temat mistrzostw oraz zdjęcia do wykorzystania: https://goo.gl/ZMJkkt