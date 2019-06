Kundelek Roku 2019. Na Polu Mokotowskim spotkały się najsympatyczniejsze pieski w Warszawie [ZDJĘCIA]

Brak całodobowej apteki na Ursynowie. Mieszkańcy apelują o otwarcie placówki czynnej 24h

Od początku maja na Ursynowie nie działa żadna apteka całodobowa, co oznacza, że mieszkańcy nie mają możliwości zakupu niezbędnych leków w nagłych wypadkach. Placówka tego typu w tak licznie zamieszkanej dzielnicy jest bardzo potrzebna - podróże do najbliżej położonych aptek w in...