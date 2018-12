Kup sobie bank za złotówkę. SKOK Wołomin idzie pod młotek. Jest tylko jeden haczyk

SKOK Wołomin na sprzedaż

To już pewne. SKOK Wołomin idzie pod młotek. Kasa oszczędnościowa, za którą kryje się pamiętna afera zmieni właściciela. Zgodnie z prawem musi być to inny bank, jednak w licytacji udział mógłby wziąć właściwie każdy. Dlaczego? Otóż cena wywoławcza SKOK-u Wołomin to zaledwie 1 zł. Gdzie kryje się haczyk? Kupujący stanie się nie tylko właścicielem instytucji finansowej, ale i jej długów. W sumie 119 milionów złotych. A na pocieszenie 356 tys. zł gotówki, jaka została w kasie banku.

Mimo sporego długu, zdaniem ekspertów licytacja wciąż pozostaje świetną ofertą. Upadły bank posiada spory majątek, między innymi pod postacią nieruchomości. SKOK Wołomin zamknięto nieco ponad 3 lata temu, w lutym 2015 roku. Wcześniej firma chwaliła się fałszywymi danymi mówiącymi o doskonałych wynikach finansowych