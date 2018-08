Kup sobie... sprzęt wojskowy. Wyprzedaż mienia wojskowego ZDJĘCIA!

Przetargi Agencji Mienia Wojskowego

Część sprzętu możemy pozyskać tylko dzięki przetargom. Mowa tutaj o „grubszym sprzęcie”, takim jak samochody, maszyny, czy hurtowe ilości produktów. W kilku miejscach w Polsce, w specjalnych sklepach znajdujących się na terenie AMW, możemy również pozyskać artykuły detaliczne, bez przetargu. Tutaj możemy zakupić pojedyncze sztuki ubrań polowych, mundurów, menażek, czy innego wojskowego wyposażenia.

Takie „sklepy” AMW znajdują się m.in. w Bydgoszczy, Warszawie i Poznaniu. Niestety, AMW nie działa na terenie województwa śląskiego ani w hurcie, ani w detalu. Na szczęście nie do każdego punktu sprzedaży mamy aż tak daleko. Najbliższym miejscem, gdzie nabędziemy wyposażenie wojskowe, jest OR AMW w Krakowie. W czasie imprez wojskowych, historycznych i patriotycznych AMW organizuje również specjalne stoiska, na których możemy pozyskać wymarzony sprzęt. Do wydarzeń, na których otrzymamy wojskowe mienie, należą m.in. Święto Wojska Polskiego czy Święto Niepodległości.

Ostatni przetarg zorganizowany był 21 sierpnia przez AMW z Bydgoszczy i Poznania. W galerii mogą Państwo zobaczyć, jakie rarytasy mogliśmy nabyć na tych przetargach:

Jeżeli przegapiliśmy przetarg, którym byliśmy zainteresowani, to nic straconego. To nie jest jedyne wydarzenie tego typu w najbliższym czasie. Już na początku września odbędą się kolejne przetargi w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdyni. Ceny na takich przetargach są bardzo zróżnicowane. Możemy kupić kilkaset przedmiotów za kilkaset złotych, np. szelki, czy hełmy, a możemy również kupić most pontonowy, który będzie nas kosztował 150 000 złotych.

