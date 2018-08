Kupa wstydu. Właściciele psów nie sprzątają po swoich pupilach, przechodniom puszczają nerwy

Sprzątanie po własnym psie to nie wstyd, a obowiązek. Najwyraźniej nie rozumieją tego właściciele czworonogów na Białołęce. Jedna z mieszkanek dzielnicy pożaliła się na facebookowej grupie Białołęka - Platforma Sąsiedzka, że sąsiedzi z osiedla nie sprzątają psich nieczystości, nawet jeśli zwierzak załatwi swoją potrzebę na środku chodnika.

''Nie wiem jak to napisać, czy każdemu na czole, czy jak. Jestem mamą, ale jestem również właścicielką psa, gdzie moje 9letnie dziecko z nim wychodząc na spacer sprząta po nim... Moje osiedle wygląda jak pole minowe, jest XXI wiek. Sytuacja, która mnie zmusiła do napisania tego postu, gdzie 5 minut temu, jak wracałam z psem do mieszkania, drugi pies ze swoją inteligentną inaczej właścicielką narobili centralnie na chodniku i ta inteligentna czekała aż wejdę do klatki, poszła sobie zostawiając na środku chodnika to...'' - napisała Judyta.

Jej post spotkał się ze sporym odzewem. Internauci byli tak ostrzy w słowach, że moderator grupy wyłączył mozliwość dalszego komentowania wpisu. ''Ludzie nie potrafią sprzątać po sobie, a co mowić o swoich pupilach. Co sobie będzie Paniusia ręce brudzić... jak to mówią Cham ze wsi wyjdzie, wieś z chama niestety nie.'', ''Również wyjątkowo mnie to irytuje. Ciekawe jakby zachowała się taka Pani jak weszłaby w taką kupę....zapewne oburzenie, a sama nie sprząta'', ''Uważam że trzeba reagować zdecydowanie bo nie sprzątanie po psach to zmora osiedli!!!! I to nie wina zwierzaka tylko leniwych właścicieli''.

Pojawiły się również głosy broniące kobiety, która nie sprzątnęła odchodów swojego psa. ''Może ta właścicielka nie miała torebki na kupy, a może miała problemy z kręgosłupem...nigdy nie wiadomo''.

''Droga kobieto, żebym wiedziała, z której klatki jesteś, byś miała to na śniadanie podane. Nie wiem jak trafić do tych osłów, zacząć zdjęcia robić i rozwieszać? Tu chodzą dzieci, bawią się, a takie patałachy nie zważaja na nic, jeszcze żeby była to trawa, ale środek chodnika.... Brak słów'' - brzmi dalszy ciąg postu.

Internauci także pisali komentarze, że osobom, które nie sprzątają po swoich pupilach, trzeba zwracać uwagę w takiej sytuacji, a nie po fakcie w internecie pisać posty: '' Ale może troche odwagi cywilnej i zwrócić uwagę takiej osobie na miejscu a nie w internetach'', ''Post na FB niczego nie wniesie, tylko da upust emocjom.''.

Na terenie miasta jest wiele oznakowanych pojemników, do których można wrzucać psie kupy. Jeśli ich nie ma, powinno się wyrzucać nieczystości po pupilach do koszy na odpady zmieszane. Obowiązek ten nie dotyczy tylko osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.

Post mieszkanki Białołęki i komentarze znajdujące sie pod nim można przeczytać pod tym adresem.